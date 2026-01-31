Можно ли ставить глухой забор возле дома?

Нет запрета на установку глухого забора. Однако он все же может нарушать действующие нормы.

Если опираться на часть 1 статьи 103 Земельного кодекса Украины, получится, что владельцев участков обязывают использовали землю так, чтобы не создавать соседям неудобств. В частности, речь идет о тени и шуме.

Глухой забор может нарушать эти требования. Например, если через такое ограждение создается сплошная тень или нарушается вентиляция.

Обратите внимание! В таком случае, соседи имеют право даже подать в суд. И тогда уже в судебном порядке будет приниматься решение, по вашему забору. А это влечет за собой значительные финансовые и временные затраты.

Лучше, чтобы избежать проблем, подготовиться к установке забора. Для этого необходимо:

согласовать установку забора с соседями;

лучше закрепить эти договоренности письменно;

чтобы гарантированно избежать проблем, на этапе планирования, нужно выбрать конструкцию, которая не создает дискомфорта для соседей.

Как говорят юристы, перед установкой забора, стоит проверить кадастровый план участка. Не менее важно – уточнить координаты границ, ведь их нужно четко придерживаться, сообщает "Правительственный портал".

Что еще важно знать перед установкой забора?