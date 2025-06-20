Какой высоты должен быть забор между участками соседей

Довольно часто между соседями могут испортиться добрососедские отношения из-за того, что один из них устанавливает слишком высокий забор на границе участков. Впрочем, высота забора регламентирована законодательством и ее нужно соблюдать.

Какую высоту забора предусматривает законодательство

Юрист Юлия Юрченко в комментарии 24 Канала рассказала, что приусадебные участки со стороны улиц и соседних участков допускается ограждать. Однако высота ограждения не должна превышать установленную законодательством норму.

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Юлия Юрченко Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Постановлением КМУ от 07 июня 2017 года №406 утвержден Перечень строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их выполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Согласно пункту 6 указанного Перечня, возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в том числе и заборов (по индивидуальным (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов) разрешается без разрешительных документов.

По словам юристки, возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в том числе и заборов (относительно индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов) разрешается без разрешительных документов.

Важно! Согласно пункту 6.7 ДБН Б.2.2-5: 2011 "Благоустройство территорий" высота забора в усадебной застройке должна быть не более 2 метров на границе соседних участков и не более 2,5 метра со стороны улицы. Эти нормы установлены для обеспечения нормативной инсоляции и проветривания смежных территорий.

Забор не должен мешать соседям пользоваться участком

Земельным кодексом Украины предусмотрено, что собственники и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением, при которых владельцам, землепользователям соседних земельных участков наносится меньше всего неудобств соседям (затенение, задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение и т.д.).

Если установленным забором объективно нарушаются право владельца соседнего земельного участка, а также забор не соответствует приведенным выше требованиям законодательства, последний может обратиться в суд за защитой своих прав.

Обратите внимание! Юлия Юрченко отметила, что при установлении забора нужно принять во внимание права и обязанности всех владельцев, а также соблюдать соответствующие нормы законодательства, чтобы избежать конфликтных ситуаций с соседями в будущем.