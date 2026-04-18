Забор между соседями: кто должен ставить и платить за ограждение в 2026 году

Забор между соседями помогает не только определить границы земельного участка, но и сохранить приватность. Однако его установка часто вызывает споры между людьми о том, кто должен за это платить.

Кто должен платить за установку забора?

В украинском законодательстве четко не прописано, кто из соседей должен взять на себя расходы за установку забора, отмечает Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений Звягельского городского совета.

Смотрите также Сосед захватил часть вашего участка: как действовать и что говорит закон

Обычно обустройство забора – в интересах обоих соседей. Это позволяет:

физически определить границы владений;

оградить домохозяйство от визита "нежелательных гостей", если у соседей есть животные;

избежать споров из-за возможных нарушений границ участка и тому подобное.

Поэтому соседи могут договориться о распределении расходов на установку забора по собственному желанию и возможностям.

Если же один из соседей отказывается платить за ограждение, другой может обустроить его за свой счет, но с соблюдением требований законодательства.

Как установить забор без нарушений?

Строительные нормы в Украине определяют, что забор с соседом человек может установить только исключительно в пределах своего земельного участка.

Кроме того, ограждение не должно выходить за "красную линию" улицы. То есть забор должен придерживаться границ, определенных в документах на землю.

Если забор размещен в пределах земельного участка человека, то согласовывать его установку с соседями не обязательно.

Однако законодательство определяет технические нормы, которых необходимо придерживаться при строительстве:

высота забора между соседними участками не должна превышать 2 метров;

со стороны улицы ограждение не может быть выше 2,5 метра.

Обратите внимание! По постановлению Кабинета Министров Украины №406, чтобы установить забор без фундамента, разрешение получать не нужно.

Что делать, если сосед нарушает закон?

Закон обязывает украинцев пользоваться земельными участками так, чтобы не мешать соседям. Поэтому и определена максимальная высота забора. Ограждение не должно:

закрывать соседний участок от света;

мешать проветриванию окружающих территорий;

нарушать другие права собственника.

Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за установку забора, выше нормы, придется заплатить штраф:

для обычных граждан он – от 340 до 1 360 гривен;

для предпринимателей и чиновников – от 850 гривен до 1 700 гривен.

К тому же придется полностью заменить забор или менять его конструкцию.

Поэтому перед строительство чего-то массивного на границе лучше обсудить это с соседом.

Важно! Если сосед установил "глухой" забор под три метра и категорически отказывается что-то менять, можно обратиться в комиссию по благоустройству местного совета. Также можно подать на нарушителя в суд.

Что еще нужно знать о границе между соседями?