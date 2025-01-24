Что делать, если сосед самовольно захватил ваш участок или его часть

Довольно часто между соседями случаются конфликты из-за того, что кто-то один занимает часть или даже весь участок своего соседа. Законодательство Украины предусматривает решение этой ситуации.

Что делать, если кто-то захватил участок

Юрист Максим Боярчуков рассказал в комментарии 24 Канала, что согласно части 1 статьи 212 Земельного кодекса Украины самовольно занятые земельные участки подлежат возврату собственникам земли или землепользователям. Возмещение затрат, понесенных за время незаконного пользования землей не предусмотрено.

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Что такое самовольное занятие участка Юрист напоминает, что в соответствии с Законом Украины "О государственном контроле за использованием и охраной земель" самовольное занятие земельного участка – любые действия, свидетельствующие о фактическом использовании земельного участка при отсутствии соответствующего решения органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о его передаче в собственность или предоставление в пользование (аренду) или при отсутствии совершенной сделки относительно такого земельного участка, за исключением действий, которые в соответствии с законом о государственном контроле за использованием и охраной земель

Государственный контроль за использованием и охраной земель всех категорий и форм собственности осуществляет:

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов в пределах полномочий, определенных законом.

Какая ответственность за захват земли

Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние, включая снос домов, зданий и сооружений, осуществляется за счет граждан или юридических лиц, которые самовольно заняли земельные участки. Возврат самовольно занятых земельных участков производится по решению суда (часть 3 статьи 212 ЗК Украины).

Максим Боярчуков Управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Таким образом, если сосед самовольно захватил часть вашего участка необходимо обратиться с жалобой в Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра или в соответствующий исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета для обследования земельного участка и принятия мер реагирования.

По его словам, если во внесудебном порядке сосед отказывается вернуть земельный участок стоит обратиться за защитой своих прав в суд. В соответствии со статьей 211 ЗК Украины за самовольное занятие земельных участков граждане и юридические лица несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.