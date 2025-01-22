Как проверить право собственности по кадастровому номеру

По словам юриста Любови Полишкевич, если встал вопрос, оформлено ли должным образом право собственности на земельный участок, то самым простым способом выяснить эту информацию является проанализировать имеющийся "на руках" пакет документов, сообщает 24 Канал.

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Она добавляет, что если имеющиеся документы (государственный акт на земельный участок, информационная справка, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности) содержат кадастровый номер земельного участка, то воспользовавшись кабинетом электронных сервисов Госгеокадастра, можно проверить, имеются ли сведения о вашем участке в государственных реестрах.

Любовь Полишкевич Управляющий партнер Юридической фирмы Результат, руководитель практики земельного права и недвижимости Если сведения имеются и они содержат информацию о вас (то есть о владельце), то больше нет необходимости проверять что-то дополнительно, с вашими вещными правами все в порядке. Если же сведения отсутствуют, то необходимо обратиться в любую землеустроительную организацию по месту расположения земельного участка и заказать техническую документацию по установлению (восстановлению) границ земельного участка, результатом предоставленной услуги станет выписка из государственного земельного кадастра с присвоенным кадастровым номером.

Обратите внимание! В случае, если кадастровый номер не изменился (не отличается от номера, указанного в документах), то, по словам юристки, достаточно обратиться в ближайший ЦНАП для регистрации прав на участок, но если кадастровый номер изменился (такое случается довольно часто), то придется также заказать письмо-разъяснение Госгеокадастра об изменении кадастрового номера. На основании этого письма и ваших документов о праве собственности в ЦНАП зарегистрируют ваши вещные права уже на новый кадастровый номер.

Что делать, если собственность на участок оформлена давно

Если же право собственности на участок возникло давно (на руках "красный", "желтый" государственный акт или решение о получении участка в собственность 90-х годов) и кадастровый номер присвоен не был, то вам однозначно стоит обратиться к землеустроителям и установить границы своего земельного участка, что в дальнейшем поможет избежать очень многих проблем.

Что, если участок входит в пай

Важным, по словам Любови Полишкевич, также является момент относительно земель сельскохозяйственного назначения (так называемых паев). Если у вас отсутствует государственный акт или другой документ о праве собственности на земельный участок с кадастровым номером, но имеется документ о праве на земельную долю (пай), то необходимо срочно обратиться в свой орган местного самоуправления и выделить земельный участок в натуре (на местности).

Важно! Это необходимо сделать обязательно, поскольку в случае если до 1 января 2028 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается таким, отказавшимся от получения земельного участка.