Зеленский подписал закон, внедряющий европейские стандарты в сфере рыболовства

Украинское законодательство постепенно сближается и синхронизируется с законодательством Евросоюза. На этот раз президент Украины подписал закон, который приблизит украинское рыболовство и пользование биоресурсами к стандартам ЕС.

Закон поможет развить рыбную отрасль

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон, который приближает украинское законодательство к европейским стандартам в сфере рыболовства и аквакультуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.

Читайте также Рыбаки вздохнули с облегчением: что разрешили ловить с 1 июля

Речь идет о Законе Украины "Об обеспечении прослеживаемости водных биоресурсов и/или продукции, произведенной из водных биоресурсов". Документ является частью наших обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и касается очень конкретной, но важной темы – устойчивого управления водными ресурсами,

– отметил Министр.

Какие изменения введены в законе:

Устанавливаются четкие правила прослеживаемости рыбы и рыбной продукции – от вылова до потребителя.

Внедряются европейские сертификаты для экспорта, реэкспорта и переработки.

Усиливается контроль за незаконным и неконтролируемым рыболовством.

Защищаются интересы украинских рыбаков и предприятий, которые работают прозрачно.

Виталий Коваль отметил, что это не просто очередные евроинтеграционные изменения. Закон укрепит доверие к украинской продукции на внешних рынках.

Это о честных правилах игры для бизнеса. Об ответственном отношении к природным ресурсам. Как министр аграрной политики и продовольствия Украины убежден: это шаг, который укрепляет экологическую безопасность, поддерживает экспорт и открывает новые возможности для украинских производителей,

– подчеркнул Коваль.

По его словам, это еще один пример того, как аграрный сектор и рыбная отрасль в частности становятся частью европейской экосистемы.