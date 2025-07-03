Закон поможет развить рыбную отрасль
Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон, который приближает украинское законодательство к европейским стандартам в сфере рыболовства и аквакультуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.
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Речь идет о Законе Украины "Об обеспечении прослеживаемости водных биоресурсов и/или продукции, произведенной из водных биоресурсов". Документ является частью наших обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и касается очень конкретной, но важной темы – устойчивого управления водными ресурсами,
– отметил Министр.
Какие изменения введены в законе:
- Устанавливаются четкие правила прослеживаемости рыбы и рыбной продукции – от вылова до потребителя.
- Внедряются европейские сертификаты для экспорта, реэкспорта и переработки.
- Усиливается контроль за незаконным и неконтролируемым рыболовством.
- Защищаются интересы украинских рыбаков и предприятий, которые работают прозрачно.
Виталий Коваль отметил, что это не просто очередные евроинтеграционные изменения. Закон укрепит доверие к украинской продукции на внешних рынках.
Это о честных правилах игры для бизнеса. Об ответственном отношении к природным ресурсам. Как министр аграрной политики и продовольствия Украины убежден: это шаг, который укрепляет экологическую безопасность, поддерживает экспорт и открывает новые возможности для украинских производителей,
– подчеркнул Коваль.
По его словам, это еще один пример того, как аграрный сектор и рыбная отрасль в частности становятся частью европейской экосистемы.