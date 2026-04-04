Нерестовый запрет: когда и в каких областях Украины будут действовать ограничения на рыбалку
- С 1 апреля в Украине начался нерестовый запрет, который устанавливает ограничения для рыбаков, чтобы способствовать размножению рыбы.
- Рыбакам запрещено ловить рыбу на нерестилищах, передвигаться на транспортных средствах на водоемах во время нереста, а за нарушение предусмотрены штрафы от 17 до 51 тысячи гривен и даже возможно лишение свободы до 3 лет.
С 1 апреля в Украине начался нерестовый запрет на рыбалку. В этот период действуют ограничения по вылову рыбы и сроки запрета в зависимости от типа водоемов. Также стоит помнить о штрафах и уголовной ответственности за серьезные нарушения во время нереста.
Что известно о нересте 2026 года в разных областях Украины?
О том, какие ограничения для рыбаков действуют в Украине, говорится в сообщении Государственного агентства Украины по развитию мелорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Так, с 1 апреля начался нерестовый запрет. Цель – создать благоприятные условия для размножения рыбы и восстановления водных биоресурсов.
Обратите внимание! На Днепровском водохранилище запрет будет действовать с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском, Днестровском и Печенежском водохранилищах, а также на реках Днепр и Десна – от 10 апреля.
Как отмечается в сообщении, срок запрета на вылов рыбы отличается для каждого региона и вида водоема.
Периоды ограничений рыбалки в областях Украины в соответствии с видом водоема / Инфографика Госрыбагентства
Что рыбакам запрещено делать во время нереста?
В уязвимый для рыбы период рыбачить можно, но только с берега и только крючковыми снастями (не более 2 крючков на человека). Разрешается также ловить рыбу с помощью спиннингов с одной приманкой.
Во время нереста рыба из-за сосредоточения на процессе размножения очень уязвима и нуждается в защите. Наша общая задача – обеспечить ей максимальный покой. Поэтому призываю рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения для успешного воспроизводства рыбных популяций,
– пояснил Игорь Клименок, Председатель Госрыбагентства.
В частности, в сообщении напомнили, что в период нереста на водоемах запрещено передвижение на транспортных средствах и моторных лодках, подводная охота и промышленное рыболовство.
Как наказывают за незаокнну выловленную рыбу во время нереста?
Иван Метя, заведующий сектором любительского рыболовства Госрыбанентства, рассказал, что с 1 апреля категорически запрещено ловить рыбу:
- на нерестилищах;
- на специально определенных участках водоемов;
- на миграционных путях рыбы;
- в зонах с дополнительными локальными ограничениями.
В частности он акцентировал на штрафах. Мелкие нарушения обойдутся в 170 гривен, а более грубые – до 680 гривен. Однако это компенсация, которая связана с ответственностью за неправомерный вылов рыбы.
Есть еще отдельные штрафы за каждую незаконно выловленную особь:
- щука – 3 468 гривен;
- судак – 3 587 гривен;
- сом – 5 117 гривен;
- сазан – 3 706 гривен;
- окунь – 3 162 гривен;
- лещ – 1 649 гривен;
- плотва – 1 564 гривен;
- рак – 3 332 гривен.
Как отмечает, Иван Метя, одна незаконная рыбалка может обойтись в десятки тысяч штрафа. Если же нарушение имеет значительный ущерб – применяют Уголовный кодекс Украины.
Так, за значительное нарушение предусматривают штраф от 17 до 51 тысяч гривен, конфискацию снастей и средств ловли. Возможно даже лишение свободы до 3 лет.
Что еще нужно ограничения рыбалки весной?
В частности известно, что с 1 апреля запрет на вылов щуки закончился. Однако другие ограничения остаются в силе. Например, речь идет о суточной норме вылова рыбы – в 3 килограмма.
Что касается вылова раков – ограничения действуют с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года. В частности существуют другие правила. Так, один человек может выловить не более 30 особей в сутки, если это водоем общего пользования.