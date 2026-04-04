Нерестовый запрет: когда и в каких областях Украины будут действовать ограничения на рыбалку

С 1 апреля в Украине начался нерестовый запрет на рыбалку. В этот период действуют ограничения по вылову рыбы и сроки запрета в зависимости от типа водоемов. Также стоит помнить о штрафах и уголовной ответственности за серьезные нарушения во время нереста.

Что известно о нересте 2026 года в разных областях Украины?

О том, какие ограничения для рыбаков действуют в Украине, говорится в сообщении Государственного агентства Украины по развитию мелорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Так, с 1 апреля начался нерестовый запрет. Цель – создать благоприятные условия для размножения рыбы и восстановления водных биоресурсов.

Обратите внимание! На Днепровском водохранилище запрет будет действовать с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском, Днестровском и Печенежском водохранилищах, а также на реках Днепр и Десна – от 10 апреля.

Как отмечается в сообщении, срок запрета на вылов рыбы отличается для каждого региона и вида водоема.

Периоды ограничений рыбалки в областях Украины в соответствии с видом водоема / Инфографика Госрыбагентства

Что рыбакам запрещено делать во время нереста?

В уязвимый для рыбы период рыбачить можно, но только с берега и только крючковыми снастями (не более 2 крючков на человека). Разрешается также ловить рыбу с помощью спиннингов с одной приманкой.

Во время нереста рыба из-за сосредоточения на процессе размножения очень уязвима и нуждается в защите. Наша общая задача – обеспечить ей максимальный покой. Поэтому призываю рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения для успешного воспроизводства рыбных популяций,

– пояснил Игорь Клименок, Председатель Госрыбагентства.

В частности, в сообщении напомнили, что в период нереста на водоемах запрещено передвижение на транспортных средствах и моторных лодках, подводная охота и промышленное рыболовство.

Как наказывают за незаокнну выловленную рыбу во время нереста?

Иван Метя, заведующий сектором любительского рыболовства Госрыбанентства, рассказал, что с 1 апреля категорически запрещено ловить рыбу:

на нерестилищах;

на специально определенных участках водоемов;

на миграционных путях рыбы;

в зонах с дополнительными локальными ограничениями.

В частности он акцентировал на штрафах. Мелкие нарушения обойдутся в 170 гривен, а более грубые – до 680 гривен. Однако это компенсация, которая связана с ответственностью за неправомерный вылов рыбы.

Есть еще отдельные штрафы за каждую незаконно выловленную особь:

щука – 3 468 гривен;

судак – 3 587 гривен;

сом – 5 117 гривен;

сазан – 3 706 гривен;

окунь – 3 162 гривен;

лещ – 1 649 гривен;

плотва – 1 564 гривен;

рак – 3 332 гривен.

Как отмечает, Иван Метя, одна незаконная рыбалка может обойтись в десятки тысяч штрафа. Если же нарушение имеет значительный ущерб – применяют Уголовный кодекс Украины.

Так, за значительное нарушение предусматривают штраф от 17 до 51 тысяч гривен, конфискацию снастей и средств ловли. Возможно даже лишение свободы до 3 лет.

Что еще нужно ограничения рыбалки весной?