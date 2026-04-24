Пшеница дорожает из-за погоды: что происходит на рынке США

Цены на пшеницу в США остаются вблизи двухлетних максимумов из-за засухи в ключевых аграрных регионах. В то же время прогнозы дождей дают рынку надежду на частичное улучшение ситуации.

Засуха сокращает урожай и поддерживает цены

На рынке пшеницы в США сохраняется напряженная ситуация: цены держатся вблизи самых высоких уровней за последние два года, сообщает Bloomberg. Основной причиной стала длительная засуха в регионе Великих равнин, где выращивают твердую красную озимую пшеницу – ключевое сырье для производства хлеба.

Недавно котировки этого сорта выросли до максимума с июня 2024 года, хотя впоследствии частично скорректировались. Участники рынка все чаще признают, что погодные условия уже нанесли значительный ущерб урожаю.

Официальные данные подтверждают негативную динамику: доля посевов в хорошем или отличном состоянии сократилась до 30%, тогда как неделей ранее она составляла 34%, а год назад – 45%. В то же время доля площадей, пораженных засухой, выросла до 70%, что значительно превышает показатели начала года.

Дожди могут изменить ситуацию, но не кардинально

Несмотря на сложные условия, рынок внимательно следит за прогнозами погоды. По информации аграрного ведомства США, новая волна осадков может частично облегчить ситуацию уже в ближайшие дни.

Впрочем, эксперты отмечают, что даже при наличии дождей восстановить потенциал урожая будет сложно. Из-за недостатка влаги растения ускоряют развитие, что сокращает период формирования зерна. Это может привести к уменьшению его размера, веса и общей урожайности.

Аналитики также отмечают, что рынок стал чрезвычайно чувствительным к погодным изменениям: любые новые прогнозы сразу влияют на цены, заставляя трейдеров быстро реагировать и фиксировать прибыль.

