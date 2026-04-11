У украинцев могут забрать земельный пай: какая причина и кто в зоне риска
- Земельные паи могут быть изъяты у должников за неуплату коммунальных услуг, если долг не уплачивается через договор.
- В условиях военного положения действует мораторий на взыскание недвижимости по потребительским кредитам, однако эксперты советуют договариваться о реструктуризации долгов, чтобы земельные участки оставались у владельцев несмотря на долги.
У украинцев начали забирать земельные паи из-за долгов за коммуналку. В то же время известно, что исполнительная служба имеет полномочия на такие действия, если должник отказывается платить за использованные услуги.
Кто из украинцев и почему может потерять земельный пай?
О том, что происходит на рынке земли, рассказал директор "Ривнетеплоэнерго" в программе "Диалоги".
Александр Ющук объясняет, что общий долг потребителей перед компанией составляет почти 240 миллионов гривен. Поэтому предприятие использует все законодательно возможные инструменты и методы для взыскания долгов.
Например, это может быть обращение в суд, если должник не платит задолженность через договор. В частности по решению суда работники исполнительной службы могут взять под арест счета должников. Бывают и более жесткие меры. Как отмечает Ющук, у некоторых должников за неуплату коммуналки изымали даже земельные паи.
Руководитель компании акцентировал, что исполнительная служба имеет законные полномочия на такие действия.
Что могут взыскать с должника на закрытие долга?
По закону "Об исполнительном производстве" должника могут даже выселить из единственной квартиры. Так, если сумма долга превышает 20 минимальных зарплат (172 940 гривен) – человека выселят из квартиры.
Если же долг меньше указанной суммы – исполнительная служба может взыскивать другое имущество. Машину, дачу, квартиру (если у должника не один объект такой недвижимости), земельные участки и паи.
Кроме счетов и денег на карточках, также могут блокировать зарплату. Частую из ежемесячной выплаты сразу отчислять на погашение долга.
Зато для Фактов ICTV адвокат Владислав Зайцев рассказал, что во время военного положения и 30 дней после его завершения действуют отдельные правила. Речь идет о моратории на взыскание недвижимости по потребительским кредитам.
На период военного положения кредитор не может реализовать свои права на приобретение жилья должника, его продажу или выставление на электронный аукцион,
– добавил адвокат.
В то же время эксперты советуют договариваться о реструктуризации долгов, чтобы потребитель мог остаться со своей землей и недвижимостью, несмотря на имеющиеся задолженности.
Что еще нужно знать о земельных правах?
Чтобы пользоваться чужим земельным участком в Украине нужно соответствующее юридическое право, которое регистрирует государство. Для 24 Канала Артем Рипенко рассказал, что по законодательству нужно иметь вещное право, чтобы пользоваться чужим земельным участком. В частности за незаконное пользование чужой землей в Украине предусмотрена уголовная ответственность.
А вот в ситуации, когда человек потерял документы на свой земельный участок нужно обратиться в полицию, а также к нотариусу для получения дубликатов через архив. Если же этот вариант не сработает, можно обращаться в суд для определения права собственности или установления юридического факта владения имуществом.