Что такое земельный сервитут и как им воспользоваться
- Сервитут - это право ограниченного пользования чужим земельным участком без передачи права собственности, регулируемое статьями 98 – 103 Земельного кодекса Украины.
- Фермеры могут оформить сервитут для доступа к инфраструктуре, прокладки коммуникаций или временного доступа, заключая договор с владельцем или через суд.
Довольно часто в земельных отношениях встречаются случаи, когда крайне необходимо воспользоваться территорией соседнего участка земли. Для этого существует сервитут.
Что такое сервитут и зачем он нужен
В сельском хозяйстве бывают ситуации, когда фермеру для доступа к своему участку или для проведения хозяйственных работ нужно пользоваться частью чужой земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". В таких случаях на помощь приходит сервитут – один из важных инструментов в земельном праве.
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Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком для удовлетворения потребностей собственника или пользователя другого участка. Это не право собственности, а лишь право прохода, проезда, прокладки коммуникаций и тому подобное. В Украине его предусматривают статьи 98 – 103 Земельного кодекса Украины и Гражданский кодекс.
Какими бывают сервитуты:
- Частный сервитут – устанавливается для удовлетворения потребностей конкретного лица.
- Публичный сервитут – устанавливается для удовлетворения потребностей общества или государства (например, проход к водоему или лесу).
Как фермеру воспользоваться сервитутом и оформить его
Фермер может официально оформить право сервитута в следующих случаях:
- земельный участок не имеет выхода к дороге, воды или иной инфраструктуры;
- для прокладки трубопроводов, электросетей, ирригационных систем;
- для проезда сельхозтехники через чужой участок;
- для временного доступа во время полевых работ.
Как оформить сервитут:
- Заключить договор с владельцем земельного участка, через который будет установлен сервитут.
- Нотариально удостоверить договор.
- Зарегистрировать сервитут в Государственном реестре вещных прав.
В случае отказа владельца сервитут может быть установлен через суд.
Что еще стоит знать
- Сервитут не передает право собственности.
- Может быть бесплатным или платным (как аренда).
- Может быть срочным или бессрочным.
- Должен использоваться только для определенной цели.
Сервитут – это удобный и законный механизм, который позволяет фермерам полноценно пользоваться своими участками, не нарушая прав соседей. Правильно оформленный сервитут обеспечивает стабильность в землепользовании, минимизирует конфликты и повышает юридическую защищенность агробизнеса.