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27 мая, 08:00
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Что такое земельный сервитут и как им воспользоваться

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Сервитут - это право ограниченного пользования чужим земельным участком без передачи права собственности, регулируемое статьями 98 – 103 Земельного кодекса Украины.
  • Фермеры могут оформить сервитут для доступа к инфраструктуре, прокладки коммуникаций или временного доступа, заключая договор с владельцем или через суд.

Довольно часто в земельных отношениях встречаются случаи, когда крайне необходимо воспользоваться территорией соседнего участка земли. Для этого существует сервитут.

Что такое сервитут и зачем он нужен

В сельском хозяйстве бывают ситуации, когда фермеру для доступа к своему участку или для проведения хозяйственных работ нужно пользоваться частью чужой земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". В таких случаях на помощь приходит сервитут – один из важных инструментов в земельном праве.

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Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком для удовлетворения потребностей собственника или пользователя другого участка. Это не право собственности, а лишь право прохода, проезда, прокладки коммуникаций и тому подобное. В Украине его предусматривают статьи 98 – 103 Земельного кодекса Украины и Гражданский кодекс.

Какими бывают сервитуты:

  • Частный сервитут – устанавливается для удовлетворения потребностей конкретного лица.
  • Публичный сервитут – устанавливается для удовлетворения потребностей общества или государства (например, проход к водоему или лесу).

Как фермеру воспользоваться сервитутом и оформить его

Фермер может официально оформить право сервитута в следующих случаях:

  • земельный участок не имеет выхода к дороге, воды или иной инфраструктуры;
  • для прокладки трубопроводов, электросетей, ирригационных систем;
  • для проезда сельхозтехники через чужой участок;
  • для временного доступа во время полевых работ.

Как оформить сервитут:

  • Заключить договор с владельцем земельного участка, через который будет установлен сервитут.
  • Нотариально удостоверить договор.
  • Зарегистрировать сервитут в Государственном реестре вещных прав.

В случае отказа владельца сервитут может быть установлен через суд.

Что еще стоит знать

  • Сервитут не передает право собственности.
  • Может быть бесплатным или платным (как аренда).
  • Может быть срочным или бессрочным.
  • Должен использоваться только для определенной цели.

Сервитут – это удобный и законный механизм, который позволяет фермерам полноценно пользоваться своими участками, не нарушая прав соседей. Правильно оформленный сервитут обеспечивает стабильность в землепользовании, минимизирует конфликты и повышает юридическую защищенность агробизнеса.