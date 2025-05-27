Что такое земельный сервитут и как им воспользоваться

Довольно часто в земельных отношениях встречаются случаи, когда крайне необходимо воспользоваться территорией соседнего участка земли. Для этого существует сервитут.

Что такое сервитут и зачем он нужен

В сельском хозяйстве бывают ситуации, когда фермеру для доступа к своему участку или для проведения хозяйственных работ нужно пользоваться частью чужой земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". В таких случаях на помощь приходит сервитут – один из важных инструментов в земельном праве.

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Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком для удовлетворения потребностей собственника или пользователя другого участка. Это не право собственности, а лишь право прохода, проезда, прокладки коммуникаций и тому подобное. В Украине его предусматривают статьи 98 – 103 Земельного кодекса Украины и Гражданский кодекс.

Какими бывают сервитуты:

Частный сервитут – устанавливается для удовлетворения потребностей конкретного лица.

– устанавливается для удовлетворения потребностей конкретного лица. Публичный сервитут – устанавливается для удовлетворения потребностей общества или государства (например, проход к водоему или лесу).

Как фермеру воспользоваться сервитутом и оформить его

Фермер может официально оформить право сервитута в следующих случаях:

земельный участок не имеет выхода к дороге, воды или иной инфраструктуры;

для прокладки трубопроводов, электросетей, ирригационных систем;

для проезда сельхозтехники через чужой участок;

для временного доступа во время полевых работ.

Как оформить сервитут:

Заключить договор с владельцем земельного участка, через который будет установлен сервитут.

Нотариально удостоверить договор.

Зарегистрировать сервитут в Государственном реестре вещных прав.

В случае отказа владельца сервитут может быть установлен через суд.

Что еще стоит знать

Сервитут не передает право собственности.

Может быть бесплатным или платным (как аренда).

Может быть срочным или бессрочным.

Должен использоваться только для определенной цели.

Сервитут – это удобный и законный механизм, который позволяет фермерам полноценно пользоваться своими участками, не нарушая прав соседей. Правильно оформленный сервитут обеспечивает стабильность в землепользовании, минимизирует конфликты и повышает юридическую защищенность агробизнеса.