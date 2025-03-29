Зачем нужен сервитут

Конституцией Украины закреплен принцип нерушимости права частной собственности, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Этот принцип означает право лица на беспрепятственное пользование своим имуществом и закрепляет право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, по своему усмотрению совершать в отношении своего имущества любые сделки, в соответствии с законом по своей воле, независимо от воли других лиц.

Читайте также Должны ли пенсионеры платить земельный налог в Украине

Никто не может быть противоправно лишен этого права или ограничен в его осуществлении, государство обеспечивает равную защиту прав всех субъектов права собственности. Гарантируя защиту права собственности, закон предоставляет владельцу земли право требовать устранения любых нарушений его права.

Собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом. Решение этих проблем предусмотрено действующим законодательством Украины. А именно, путем установления сервитута.

Что такое земельный сервитут

Право земельного сервитута – это право собственника или землепользователя земельного участка на ограниченное платное или бесплатное пользование чужим земельным участком (участками). Земельные сервитуты могут быть постоянными и срочными.

Установление земельного сервитута не ведет к лишению собственника земельного участка, в отношении которого установлен земельный сервитут, прав владения, пользования и распоряжения им. Земельный сервитут осуществляется способом, наименее обременительным для собственника земельного участка, в отношении которого он установлен.

Важно! Сервитут возможно установить на постоянной основе, или на некоторое время (срочный или бессрочный), для решения каких-то вопросов. Итак, в каждом отдельном случае нужно четко понимать потребность в установлении земельного сервитута.

Устанавливая земельный сервитут на определенный срок или без указания срока (постоянный), необходимо учитывать, что целью сервитута является удовлетворение потребностей собственника или землепользователя земельного участка для эффективного его использования; условием установления является невозможность удовлетворить такие потребности другим способом, и в решении суд должен четко определить объем прав лица, обращающегося относительно ограниченного пользования чужим имуществом.

Земельный сервитут осуществляется способом, наименее обременительным для владельца земельного участка, в отношении которого он установлен.

Какие бывают виды сервитута

По смыслу статей 91, 96 ЗК Украины собственники земельных участков и землепользователи обязаны не нарушать прав собственников смежных земельных участков и землепользователей; соблюдать правила добрососедства и ограничений, связанных с установлением земельных сервитутов и охранных зон.

В соответствии со статьей 99 ЗК Украины собственники или землепользователи земельных участков или другие заинтересованные лица могут требовать установления таких земельных сервитутов:

право прохода и проезда на велосипеде;

право проезда на транспортном средстве по имеющемуся пути;

право на размещение временных сооружений (малых архитектурных форм);

право на строительство и размещение объектов нефтегазодобычи;

право на размещение объектов трубопроводного транспорта;

право прокладывать на свой земельный участок водопровод из чужого естественного водоема или через чужой земельный участок;

право отвода воды со своего земельного участка на соседний или через соседний земельный участок;

право забора воды из естественного водоема, расположенного на соседнем земельном участке, и право прохода к естественному водоему;

право поить свой скот из естественного водоема, расположенного на соседнем земельном участке, и право прогона скота к естественному водоему;

право прогона скота по имеющемуся пути;

право установки строительных лесов и складирования строительных материалов с целью ремонта зданий и сооружений;

другие земельные сервитуты.

Земельный сервитут может быть установлен договором, законом, завещанием или решением суда. Сервитут может принадлежать владельцу соседнего земельного участка, а также другому конкретно определенному лицу.

Обратите внимание! Согласно законодательству, земельный сервитут может быть установлен судом по иску лица, которое требует установления сервитута, в случае недостижения договоренности между этим лицом и собственником (владельцем) земельного участка.

Какой предмет договора сервитута

При заключении договора сервитута следует указать конкретные параметры земельного участка, относительно которого устанавливается сервитут. Такие сведения указываются в договоре сервитута в соответствии с правоустанавливающими документами собственника/пользователя такого земельного участка и сведений Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Если договор земельного сервитута заключается в отношении части земельного участка, то в нем обязательно надо указать описание местоположения с определением границ распространения права земельного сервитута на плане (схеме). Пользование сервитуарием чужим земельным участком без соответствующей технической документации и без определения на местности границ действия земельного сервитута может быть основанием для признания договора об установлении земельного сервитута недействительным в судебном порядке.

Обратите внимание! Единственным законным условием установления земельного сервитута является фактическая невозможность удовлетворить потребности собственника и/или землепользователя другим законным способом.