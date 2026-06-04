Как получить право проезда через чужую землю: пошаговое разъяснение

Владельцы земельных участков иногда сталкиваются с ситуацией, когда добраться до своей земли невозможно без проезда через соседнюю территорию. Закон предусматривает механизм решения такой проблемы, однако для этого необходимо соблюсти четкую процедуру.

Что такое земельный сервитут и когда его можно требовать

Украинское законодательство обязывает владельцев и пользователей земельных участков соблюдать правила добрососедства и не нарушать права смежных землевладельцев, сообщает "Земельный фонд Украины". Если владелец земли не имеет возможности попасть на свой участок другим способом, он может требовать установления земельного сервитута.

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Земельный сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком для удовлетворения определенных потребностей. В частности, речь идет о праве прохода или проезда через соседнюю территорию, прокладки коммуникаций, обеспечения водоснабжения и другие случаи, предусмотренные законом.

В то же время установление сервитута не лишает собственника земельного участка права владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей. Такое ограничение должно быть максимально необременительным для владельца участка.

Как действовать, если сосед отказывается предоставить проезд

Сервитут может быть установлен по договоренности сторон, законом, завещанием или по решению суда. Однако обращение в суд возможно только после того, как владелец земельного участка попытался решить вопрос мирным путем.

Для этого необходимо направить соседу письменное предложение о заключении договора сервитута и добавить проект такого договора. Если договоренности достичь не удалось или владелец смежного участка отказался от предложения, тогда можно обращаться в суд.

Судебная практика Верховного Суда подтверждает, что обязательным условием установления сервитута является отсутствие другого способа обеспечить доступ к земельному участку. Если истец не докажет, что предварительно пытался договориться с соседом, суд может отказать в удовлетворении иска.

Какие условия нужно выполнить для установления сервитута

Закон позволяет устанавливать как платный, так и бесплатный сервитут. Однако владелец земельного участка имеет право требовать плату за пользование его землей. Именно поэтому юристы советуют сразу предусматривать в предложении компенсацию, например в размере земельного налога или другой согласованной суммы.

Кроме того, для оформления сервитута необходимо подготовить соответствующую землеустроительную документацию. В частности, может понадобиться кадастровый план с определением границ части участка, через которую будет проходить проезд. В некоторых случаях суд также может назначить экспертизу для определения оптимального варианта доступа.

Итак, для получения права проезда через чужой земельный участок нужно выполнить несколько ключевых условий: обратиться к владельцу с предложением заключить договор сервитута, доказать отсутствие альтернативного доступа к своей земле, согласовать или предложить плату за пользование и подготовить необходимую техническую документацию. Если договоренности достичь не удается, вопрос может быть решен в судебном порядке.

В госакте одна площадь, в кадастре другая: как исправить проблему с землей

Ранее мы сообщали, что расхождения между площадью земельного участка в государственном акте и данными Государственного земельного кадастра – одна из самых распространенных проблем среди землевладельцев. Юрист объяснила, почему возникают такие ситуации и как их правильно урегулировать.

Для урегулирования такой ситуации единственным реально действенным механизмом остается фактическое повторное проведение землеустроительных работ, для чего необходимо обратиться к сертифицированному инженеру-землеустроителю.