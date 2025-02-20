Почему УБД пока не могут получить землю в Украине

Участники боевых действий, согласно украинскому законодательству, имеют право на внеочередное получение земельного участка. Однако во время военного положения действуют определенные ограничения на выделение земли.

Какие ограничения действуют во время войны

Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала обращает внимание на то, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины. Согласно им во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.

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Это регламентируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель", который вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.

Лариса Величко Советник, адвоката GRACERS Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации.

Также юрист обращает внимание, что положения этого подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность: