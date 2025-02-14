Можно ли переоформить пай в 2025 году

В 2025 году владельцев земли ожидает ряд законодательных изменений и нововведений, передает 24 Канал. Часть из них вступила в силу еще в прошлом году.

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Юрист Игорь Ясько в комментарии 24 Канала по оформлению земельных паев напомнил, что ранее владельцы невостребованных паев должны были оформить право собственности до 1 января 2025 года. Однако недавно срок оформления законодатели продлили до 2028 года.

Владельцы невостребованных паев или их наследники имеют дополнительные три года для оформления права собственности на земельные участки. Если до 1 января 2028 года это не будет сделано, они будут считаться такими, отказавшимися от получения участка. Процедура та же самая, но до конца года еще может что-то измениться,

– рассказал адвокат.