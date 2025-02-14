Чи можна переоформити пай у 2025 році

У 2025 році на власників землі очікує низка законодавчих змін і нововведень, передає 24 Канал. Частина з них набула чинності ще минулого року.

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Юрист Ігор Ясько у коментарі 24 Каналу щодо оформлення земельних паїв нагадав, що раніше власники невитребуваних паїв мали оформити право власності до 1 січня 2025 року. Проте нещодавно термін оформлення законодавці продовжили до 2028 року.

Власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці мають додаткові три роки для оформлення права власності на земельні ділянки. Якщо до 1 січня 2028 року це не буде зроблено, вони вважатимуться такими, що відмовилися від одержання ділянки. Процедура та ж сама, але до кінця року ще може щось змінитися,

– розповів адвокат.