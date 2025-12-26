Кому в Украине можно быть владельцем земли
- С 1 июля 2021 года в Украине действует открытый рынок земли, позволяющий покупку и продажу земельных участков.
- Юридические лица, основанные украинскими гражданами или компаниями, с 1 января 2024 года могут приобретать земельные участки любого назначения.
С 1 июля 2021 года в Украине работает открытый рынок земли, который позволяет покупать и продавать земельные участки. По общему правилу, земельные участки могут находиться в частной, государственной или коммунальной собственности.
Кто имеет право владеть землей?
Юристки Марина Шарапа и Елена Юрец в комментарии 24 Канала отмечают, что владельцами коммунальной земли являются территориальные общины непосредственно или через органы местного самоуправления, государственной земли – органы государственной власти, а владельцами частных земельных участков выступают физические и юридические лица.
При этом, зависимости от категории земель, на уровне законодательства установлены определенные ограничения по приобретению права собственности.
В частности, иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности только на земельные участки несельскохозяйственного назначения, и только в пределах населенных пунктов или за пределами, в случае, если на них расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащие им. В случае получения земельных участков сельскохозяйственного назначения по наследству, указанные лица обязаны осуществить их отчуждение.
Какие ограничения имеют юридические лица?
В отношении юридических лиц также действует ряд ограничений, которые зависят от структуры собственности компании и целевого назначения земли.
В частности, начиная с 1 января 2024 юридические лица, основанные гражданами Украины или юридическими лицами Украины (то есть исключительно украинские компании), могут приобретать в собственность земельные участки любого целевого назначения, в том числе сельскохозяйственного.
При этом, продолжает действовать мораторий на приобретение земель сельскохозяйственного назначения для юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства (нерезиденты), а также зарегистрированных в Украине, однако с иностранными участниками, акционерами, членами в составе структуры.
Сейчас, по ее словам, такие компании могут стать владельцами только земель несельскохозяйственного назначения, и только в исключительных случаях (в пределах населенных пунктов в случае приобретения/сооружения объектов недвижимости; за пределами населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимости).
Это означает, что сделки с участием юридических лиц и иностранного капитала обычно требуют особого внимания, в частности в части структурирования.
Кому можно не платить земельный налог в Украине?
От уплаты земельного налога в Украине освобождаются лица с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, а также владельцы участков на временно оккупированных территориях.
Освобождение распространяется на различные виды земельных участков в пределах предельных норм, в частности для личного хозяйства до 2 гектаров, для садоводства до 0,12 гектара, и другие.