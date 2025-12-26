Кому в Україні можна бути власником землі

З 1 липня 2021 року в Україні працює відкритий ринок землі, який дозволяє купувати та продавати земельні ділянки. За загальним правилом, земельні ділянки можуть перебувати у приватній, державній чи комунальній власності.

Хто має право володіти землею?

Юристки Марина Шарапа та Олена Юрець у коментарі 24 Каналу зазначають, що власниками комунальної землі є територіальні громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, державної землі – органи державної влади, а власниками приватних земельних ділянок виступають фізичні та юридичні особи.

При цьому, залежно від категорії земель, на рівні законодавства встановлені певні обмеження щодо набуття права власності.

Олена Юрець Керівна юристка ЮК Arzinger Зокрема, іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності лише на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, і лише в межах населених пунктів або за межами, у разі, якщо на них розташовані об'єкти нерухомого майна, що їм належать. У разі отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у спадщину, вказані особи зобов’язані здійснити їх відчуження.

Які обмеження мають юридичні особи?

Щодо юридичних осіб також діє ряд обмежень, які залежать від структури власності компанії та цільового призначення землі.

Зокрема, починаючи з 1 січня 2024 року юридичні особи, засновані громадянами України або юридичними особами України (тобто виключно українські компанії), можуть набувати у власність земельні ділянки будь-якого цільового призначення, в тому числі сільськогосподарського.

Марина Шарапа Партнерка ЮК Arzinger При цьому, продовжує діяти мораторій на придбання земель сільськогосподарського призначення для юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства іноземної держави (нерезиденти), а також зареєстрованих в Україні, однак з іноземними учасниками, акціонерами, членами у складі структури.

Наразі, за її словами, такі компанії можуть стати власниками лише земель несільськогосподарського призначення, і лише у виключних випадках (у межах населених пунктів у разі придбання/спорудження об'єктів нерухомості; за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомості).

Це означає, що угоди за участю юридичних осіб та іноземного капіталу зазвичай потребують особливої уваги, зокрема в частині структурування.

