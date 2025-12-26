Кто имеет право владеть землей?

Юристки Марина Шарапа и Елена Юрец в комментарии 24 Канала отмечают, что владельцами коммунальной земли являются территориальные общины непосредственно или через органы местного самоуправления, государственной земли – органы государственной власти, а владельцами частных земельных участков выступают физические и юридические лица.

При этом, зависимости от категории земель, на уровне законодательства установлены определенные ограничения по приобретению права собственности.

Елена Юрец Руководящий юрист ЮК Arzinger В частности, иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности только на земельные участки несельскохозяйственного назначения, и только в пределах населенных пунктов или за пределами, в случае, если на них расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащие им. В случае получения земельных участков сельскохозяйственного назначения по наследству, указанные лица обязаны осуществить их отчуждение.

Какие ограничения имеют юридические лица?

В отношении юридических лиц также действует ряд ограничений, которые зависят от структуры собственности компании и целевого назначения земли.

В частности, начиная с 1 января 2024 юридические лица, основанные гражданами Украины или юридическими лицами Украины (то есть исключительно украинские компании), могут приобретать в собственность земельные участки любого целевого назначения, в том числе сельскохозяйственного.

Марина Шарапа Партнерка ЮК Arzinger При этом, продолжает действовать мораторий на приобретение земель сельскохозяйственного назначения для юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства (нерезиденты), а также зарегистрированных в Украине, однако с иностранными участниками, акционерами, членами в составе структуры.

Сейчас, по ее словам, такие компании могут стать владельцами только земель несельскохозяйственного назначения, и только в исключительных случаях (в пределах населенных пунктов в случае приобретения/сооружения объектов недвижимости; за пределами населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимости).

Это означает, что сделки с участием юридических лиц и иностранного капитала обычно требуют особого внимания, в частности в части структурирования.

