Овощи возле ЧАЭС выращивать нельзя: Кабмин отреагировал на публикацию Independent
- Земля вокруг Чернобыльской АЭС до сих пор непригодна для сельскохозяйственного использования из-за загрязнения, а законодательство запрещает ведение хозяйства в зоне отчуждения.
- Научные исследования, упомянутые в публикации, проводились в Житомирской области, которая не является частью зоны отчуждения, где некоторые территории имеют разные уровни опасности.
Несколько дней назад вышла публикация издания Independent, где говорилось, что земли вокруг Чернобыльской АЭС якобы стали безопасными для выращивания на них сельхозкультур. Однако в Минприроды опровергли это утверждение.
Земля вокруг ЧАЭС до сих пор загрязнена
Территория вокруг Чернобыльской АЭС до сих пор остается непригодной для использования в сельском хозяйстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Однако в Министерстве окружающей среды и Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) отмечают, что следует учитывать, о какой именно зоне идет речь.
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Государственные структуры прокомментировали громкую научную публикацию, в которой утверждалось, что некоторые ранее отселенные территории сегодня уже вроде бы безопасны и пригодны для экономического использования. Чиновники отметили, что исследование, о котором пишут ученые, проводилось не в непосредственной близости от ЧАЭС, а в соседней Житомирской области.
Стоит отметить, что эта территория не является зоной отчуждения, из которой было эвакуировано население в 1986 году,
– говорят чиновники.
Они отмечают, что загрязненные в 1986 году территории были разделены на зоны, в соответствии с уровнем опасности. Что касается Житомирской области, то там есть территории, отнесены к зоне безусловного обязательного отселения и зоны гарантированного добровольного отселения.
Вести хозяйство в зоне запрещено
Чиновники напоминают, что законодательство запрещает ведение сельскохозяйственной деятельности в зоне отчуждения и зоне безусловного обязательного отселения.
Правовой режим этих зон не меняется без официальной процедуры пересмотра статуса, и выводы отдельных исследований на отдельных участках не отменяют законодательных запретов,
– отметили в Минприроды и ГАЗО.
Обратите внимание! В то же время чиновники говорят, что в начале текущего года правительство приняло решение о новом этапе дозиметрической паспортизации населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. "С 6 мая 2025 года начаты выезды 2 мобильных групп в Житомирскую область. В их состав входят дозиметристы, специалисты по радиационному мониторингу, наблюдатели, а также представители территориальных общин".