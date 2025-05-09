Овощи возле ЧАЭС выращивать нельзя: Кабмин отреагировал на публикацию Independent

Несколько дней назад вышла публикация издания Independent, где говорилось, что земли вокруг Чернобыльской АЭС якобы стали безопасными для выращивания на них сельхозкультур. Однако в Минприроды опровергли это утверждение.

Земля вокруг ЧАЭС до сих пор загрязнена

Территория вокруг Чернобыльской АЭС до сих пор остается непригодной для использования в сельском хозяйстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Однако в Министерстве окружающей среды и Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) отмечают, что следует учитывать, о какой именно зоне идет речь.

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Государственные структуры прокомментировали громкую научную публикацию, в которой утверждалось, что некоторые ранее отселенные территории сегодня уже вроде бы безопасны и пригодны для экономического использования. Чиновники отметили, что исследование, о котором пишут ученые, проводилось не в непосредственной близости от ЧАЭС, а в соседней Житомирской области.

Стоит отметить, что эта территория не является зоной отчуждения, из которой было эвакуировано население в 1986 году,

– говорят чиновники.

Они отмечают, что загрязненные в 1986 году территории были разделены на зоны, в соответствии с уровнем опасности. Что касается Житомирской области, то там есть территории, отнесены к зоне безусловного обязательного отселения и зоны гарантированного добровольного отселения.

Вести хозяйство в зоне запрещено

Чиновники напоминают, что законодательство запрещает ведение сельскохозяйственной деятельности в зоне отчуждения и зоне безусловного обязательного отселения.

Правовой режим этих зон не меняется без официальной процедуры пересмотра статуса, и выводы отдельных исследований на отдельных участках не отменяют законодательных запретов,

– отметили в Минприроды и ГАЗО.

Обратите внимание! В то же время чиновники говорят, что в начале текущего года правительство приняло решение о новом этапе дозиметрической паспортизации населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. "С 6 мая 2025 года начаты выезды 2 мобильных групп в Житомирскую область. В их состав входят дозиметристы, специалисты по радиационному мониторингу, наблюдатели, а также представители территориальных общин".