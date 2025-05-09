Земля навколо ЧАЕС досі забруднена

Територія навколо Чорнобильської АЕС досі залишається непридатною для використання у сільському господарстві, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". Однак у Міністерстві довкілля і Державному агентстві з управління зоною відчуження (ДАЗВ) зазначають, що варто враховувати, про яку саме зону йдеться.

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Державні структури прокоментували гучну наукову публікацію, в якій стверджувалося, що деякі раніше відселені території сьогодні вже начебто безпечні і придатні для економічного використання. Чиновники наголосили, що дослідження, про яке пишуть вчені, проводилося не у безпосередній близькості від ЧАЕС, а в сусідній Житомирській області.

Варто наголосити, що ця територія не є зоною відчуження, з якої було евакуйовано населення в 1986 році,

– говорять посадовці.

Вони наголошують, що забруднені у 1986 році території були поділені на зони, відповідно до рівня небезпеки. Що стосується Житомирської області, то там є території, віднесені до зони безумовного обов'язкового відселення та зони гарантованого добровільного відселення.

Вести господарство у зоні заборонено

Чиновники нагадують, що законодавство забороняє ведення сільськогосподарської діяльності у зоні відчуження та зоні безумовного обов'язкового відселення.

Правовий режим цих зон не змінюється без офіційної процедури перегляду статусу, та висновки окремих досліджень на окремих ділянках не скасовують законодавчих заборон,

– зазначили у Міндовкіллі й ДАЗВ.

Зверніть увагу! Водночас посадовці кажуть, що на початку поточного року уряд схвалив рішення про новий етап дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. "З 6 травня 2025 року розпочато виїзди 2 мобільних груп у Житомирську область. До їх складу входять дозиметристи, спеціалісти з радіаційного моніторингу, спостерігачі, а також представники територіальних громад"..