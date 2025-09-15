Страны Европы понесли рекордные убытки из-за экстремальных погодных условий. Сфера сельского хозяйства сильно пострадала из-за жары и наводнений.

Какой ущерб нанесла экстремальная погода в Европе?

По оценкам ЕС, экстремальные погодные явления, которые этим летом охватили Европу, вызвали краткосрочные экономические потери минимум на 43 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. К 2029 году эта сумма может вырасти до 126 миллиардов.

Согласно экспресс-анализу, экономические последствия нынешней жары, засух и наводнений составили примерно 0,26% от общего ВВП Евросоюза за 2024 год. Наибольший экономический ущерб понесли страны южной Европы – Кипр, Греция, Мальта и Болгария. Для каждой из них потери превысили 1% их валовой добавленной стоимости – показателя, похожего на ВВП. Значительный удар также пришелся на Испанию, Италию и Португалию.

Важно! Исследование, проведенное экономистами из Университета Мангейма и Европейского центрального банка, называет эти оценки "консервативными", поскольку они не учитывают масштабных лесных пожаров, бушевавших в южной Европе в последние месяцы, а также комбинированного эффекта нескольких стихийных бедствий, происходивших одновременно.

Жара наносит все больший ущерб

Климатологи отмечают, что в результате глобального потепления вероятность возникновения опасной жары, которая способствует пожарам, выросла в 40 раз в Испании и Португалии, а в Греции и Турции – в 10 раз.

Отдельно исследователи отмечают резкий рост количества жертв июньской жары, которую назвали "тихой, но разрушительной" – в 12 крупнейших городах количество погибших утроилось.

Обратите внимание! В отличие от традиционных экономических исследований, фокусирующихся только на прямых убытках – поврежденных активах или страховых выплатах, – новая методология учитывает и косвенные последствия. В частности, снижение производительности из-за сокращения рабочих часов на строительстве во время жары или нарушения транспортной инфраструктуры после наводнений.

