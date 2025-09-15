Країни Європи зазнали рекордних збитків через екстремальні погодні умови. Сфера сільського господарства сильно постраждала через спеку та повені.

Яких збитків завдала екстремальна погода у Європі?

За оцінками ЄС, екстремальні погодні явища, які цього літа охопили Європу, спричинили короткострокові економічні втрати щонайменше на 43 мільярди євро, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. До 2029 року ця сума може зрости до 126 мільярдів.

Згідно з експрес-аналізом, економічні наслідки цьогорічної спеки, посух і повеней склали приблизно 0,26% від загального ВВП Євросоюзу за 2024 рік. Найбільших економічних збитків зазнали країни південної Європи – Кіпр, Греція, Мальта та Болгарія. Для кожної з них втрати перевищили 1% їхньої валової доданої вартості – показника, схожого на ВВП. Значний удар також прийшовся на Іспанію, Італію та Португалію.

Важливо! Дослідження, проведене економістами з Університету Мангейма та Європейського центрального банку, називає ці оцінки "консервативними", оскільки вони не враховують масштабних лісових пожеж, що вирували в південній Європі останніми місяцями, а також комбінованого ефекту кількох стихійних лих, що відбувалися одночасно.

Спека завдає дедалі більших збитків

Кліматологи зазначають, що внаслідок глобального потепління ймовірність виникнення небезпечної спеки, яка сприяє пожежам, зросла у 40 разів в Іспанії та Португалії, а в Греції та Туреччині – у 10 разів.

Окремо дослідники наголошують на різкому зростанні кількості жертв червневої спеки, яку назвали "тихою, але руйнівною" – у 12 найбільших містах кількість загиблих потроїлася.

Зверніть увагу! На відміну від традиційних економічних досліджень, що фокусуються лише на прямих збитках – пошкоджених активах або страхових виплатах, – нова методологія враховує й непрямі наслідки. Зокрема, зниження продуктивності через скорочення робочих годин на будівництві під час спеки або порушення транспортної інфраструктури після повеней.

