Украинские фермеры сбывают коров: что будет с ценами на молоко

В Украине сокращается численность коров на крупных предприятиях и в хозяйствах населения. Высокие затраты на производство и низкие закупочные цены на молоко препятствуют развитию отрасли молочного скотоводства.

Как в Украине сокращается численность коров?

Самую сложную ситуацию с сокращением поголовья коров наблюдаем в частном секторе. Некоторые хозяйства из-за низких закупочных цен не могут покрыть даже расходы на производство сырого молока. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт Института аграрной экономики Иван Свиноус.

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По словам эксперта, сокращение численности коров продолжалось в первом квартале 2026 года, а традиционная для летнего периода тенденция к увеличению производства молока фактически не проявилась.

Иван Свиноус говорит, что по состоянию на начало апреля на крупных сельскохозяйственных предприятиях Украины удерживали 393,8 тысячи коров. По сравнению с предыдущим месяцем это на 1,2 тысячи голов или 0,3% меньше. Однако в годовом измерении заметно некоторое восстановление:

поголовье крупного рогатого скота на предприятиях выросло на 32,8 тысячи голов (+4%);

количество коров увеличилось на 16,6 тысячи голов (+ 4%).

Однако в хозяйствах населения ситуация значительно сложнее. По данным эксперта, на начало апреля в частном секторе удерживали 554,4 тысячи коров. За месяц численность сократилась на 4 тысячи голов, а в годовом исчислении – на 218 тысяч голов, то есть на 28%.

Почему поголовье коров сокращается?

По словам Ивана Свиноуса, главными факторами являются высокие производственные затраты и низкие закупочные цены на молоко, а неблагоприятная рыночная ситуация заставляет фермеров откладывать обновление стада.

Иван Свиноус, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В марте 2026 года импорт нетелей в Украину не осуществлялся, поскольку из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры фермерские хозяйства заняли выжидательную позицию.

Дополнительным фактором является вызванное войной сокращение поголовья коров на сельскохозяйственных предприятиях восточных и южных областей, откуда бизнесы вынуждены перемещать животных в более безопасные регионы в центре и на западе Украины.

Эксперт прогнозирует, что в июне закупочные цены на молоко будут расти, но даже несмотря на это производство высококачественного молочного сырья будет оставаться убыточным для большинства сельскохозяйственных предприятий.

Увеличение расходов на всех этапах товародвижения молока (от производителя до конечного потребителя) вызвано подорожанием энергоносителей. Ситуацию осложняют и низкая покупательная способность населения и недостаточный уровень государственной поддержки отрасли.

Будут ли дорожать молоко и молочные продукты в июне?

По оценке эксперта Ивана Свиноуса, цены на продукты из молока для потребителей Украины будут расти. Этому способствуют имеющиеся диспропорции на рынке молочного сырья.

В июне цена молока пастеризованного жирностью 2,6% может вырасти на 1,5%. Сметана жирностью 20% может подорожать на 2,4%, а масло "Крестьянское" жирностью 72,5% – на 2,6%.