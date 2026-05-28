В Украине сокращается поголовье коров: что заставляет фермеров продавать скот

Неблагоприятная ситуация на рынке и рост расходов заставляют украинских фермеров пересматривать планы по развитию животноводства. Несмотря на локальный рост поголовья крупного рогатого скота, количество коров в Украине продолжает сокращаться.

Поголовье КРС уменьшается, а коров становится меньше

По состоянию на 1 мая 2026 года в Украине содержалось 1 миллион 784,8 тысячи голов крупного рогатого скота, из которых 944,5 тысячи – коровы, сообщает "Ассоциация производителей молока". По предварительным данным Госстата, по сравнению с началом апреля общая численность КРС увеличилась на 13,7 тысячи голов, или на 1%.

В то же время количество коров за месяц сократилось на 3,7 тысячи голов.

В годовом измерении ситуация выглядит значительно сложнее. По сравнению с 1 мая 2025 года поголовье КРС уменьшилось на 395 тысяч голов, что составляет 18%, а численность коров сократилась на 209 тысяч голов – также на 18%.

Сейчас около 53% скота содержится на промышленных предприятиях, еще 47% – в хозяйствах населения.

Промышленный сектор растет, а хозяйства населения теряют скот

На сельскохозяйственных предприятиях содержится 946,7 тысячи голов КРС, что незначительно меньше, чем месяц назад. Количество коров в промышленном секторе составляет 392,3 тысячи голов.

Несмотря на ежемесячное снижение, в годовом разрезе промышленное животноводство демонстрирует положительную динамику. За год поголовье КРС на предприятиях увеличилось на 3%, так же как и численность коров.

Зато в хозяйствах населения продолжается стремительное сокращение. По состоянию на май в приусадебном секторе насчитывалось 838,1 тысячи голов скота и 552,2 тысячи коров. За последний год количество КРС здесь уменьшилось на 33%, а коров – на 28%.

В то же время отдельные регионы демонстрируют положительные результаты. Рост поголовья коров на агропредприятиях зафиксировали в 11 областях. Лучшую динамику показали Ровенская область, где численность коров увеличилась на 25%, Львовская область – на 20% и Харьковская область – на 16%.

Высокие расходы и слабый рынок давят на фермеров

На сокращение поголовья влияют сразу несколько факторов. На востоке и юге страны фермы продолжают работать в условиях войны, из-за чего часть животных релокують в безопасные регионы центральной и западной Украины.

Дополнительное давление создает экономическая ситуация. Подорожали удобрения, транспорт и производственные ресурсы, а перебои с поставками аммиака и колебания цен на нефть и природный газ еще больше увеличили расходы производителей.

Спрос на молоко-сырье также остается сдержанным из-за слабых продаж молочной продукции внутри страны и падения мировых цен на сливочное масло – один из ключевых экспортных товаров украинской молочной отрасли.

В то же время высокие цены на говядину на внешних рынках стимулируют фермеров сокращать стадо, отправляя коров на убой или продавая скот за границу. По данным Госстата, в январе – апреле 2026 года объемы забоя КРС на предприятиях выросли на 10%, а экспорт живого скота увеличился на 2,4%.

Отдельной проблемой остается модернизация молочных ферм. В Украине работает 1375 молочных хозяйств, и около 60% из них нуждаются в реконструкции для соответствия европейским стандартам содержания животных. По оценкам экспертов, необходимые инвестиции могут достичь 219 миллионов евро.

Больше всего КРС содержат в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской и Черниговской областях, на которые приходится более половины общего поголовья страны.

