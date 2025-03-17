Україна посилила контроль на кордоні з Угорщиною через ящур
- Україна посилила контроль на кордоні з Угорщиною через спалах ящуру, щоб запобігти його проникненню на територію України.
- Запроваджено заборону на випас парнокопитних тварин у 10-кілометровій зоні вздовж кордону з ЄС, а також посилено дезінфекційні заходи на пунктах пропуску.
Держспоживслужба України запровадила посилені заходи контролю на кордоні з Угорщиною через спалах ящуру в цій країні. Це необхідно, щоб мінімізувати ризик занесення та розповсюдження цього збудника на території України.
Чому запровадили обмеження на кордоні
Наразі Держпродспоживслужба посилює контроль на кордоні та в прикордонних регіонах, що межують з країнами ЄС, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу. У службі повідомили, що мета їх заходів – запобігання проникненню ящуру на територію України.
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Усі заходи здійснюються у тісній координації з територіальними органами Держпродспоживслужби. Робота в цьому напрямку вже розпочата та активно ведеться,
– говорить заступник голови Держпродспоживслужби Володимир Кустуров.
Зокрема, у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях посилили контроль за клінічним станом і транспортуванням (переміщенням) сприйнятливих до захворювання видів тварин.
Важливо! Одним із ключових запобіжних заходів стало запровадження заборони на випас парнокопитних тварин у 10-кілометровій зоні вздовж кордону з ЄС. Це стосується великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, буйволів та інших тварин, які сприйнятливі до вірусу.
На кордоні з Угорщиною передбачено посилення заходів контролю міжрегіональними територіальними органами Держпродспоживслужби, зокрема:
- забезпечення пропуску пасажирів та екіпажів транспортів через дезінфікуючі килимки;
- проведення дезінфекції транспортних засобів на пунктах пропуску;
- забезпечення виконання заборони на ввезення продуктів тваринного походження, зокрема із ручної поклажі та багажу громадян.