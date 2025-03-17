Україна посилила контроль на кордоні з Угорщиною через ящур

Держспоживслужба України запровадила посилені заходи контролю на кордоні з Угорщиною через спалах ящуру в цій країні. Це необхідно, щоб мінімізувати ризик занесення та розповсюдження цього збудника на території України.

Чому запровадили обмеження на кордоні

Наразі Держпродспоживслужба посилює контроль на кордоні та в прикордонних регіонах, що межують з країнами ЄС, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу. У службі повідомили, що мета їх заходів – запобігання проникненню ящуру на територію України.

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Усі заходи здійснюються у тісній координації з територіальними органами Держпродспоживслужби. Робота в цьому напрямку вже розпочата та активно ведеться,

– говорить заступник голови Держпродспоживслужби Володимир Кустуров.

Зокрема, у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях посилили контроль за клінічним станом і транспортуванням (переміщенням) сприйнятливих до захворювання видів тварин.

Важливо! Одним із ключових запобіжних заходів стало запровадження заборони на випас парнокопитних тварин у 10-кілометровій зоні вздовж кордону з ЄС. Це стосується великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, буйволів та інших тварин, які сприйнятливі до вірусу.

На кордоні з Угорщиною передбачено посилення заходів контролю міжрегіональними територіальними органами Держпродспоживслужби, зокрема: