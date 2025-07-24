Українські поля нищить сарана: як зупинити стрімке поширення шкідників

Останні кілька тижнів південь України потерпає від нашестя сарани: великі комахи з'їдають всі рослини, що трапляються на шляху їх міграції. Однак нашестю сарани можна доволі ефективно протидіяти.

Як побороти сарану в Україні?

Від нашестя сарани, за даними Держпродспоживслужби, потерпають Херсонщина, Запоріжжя, Одещина та південь Дніпропетровщини, повідомляє 24 Канал із посиланням на Kurkul.com. Через спеку та посуху шкідники стрімко розмножуються та мігрують дуже швидкими темпами – за добу вони можуть пролетіти 100 кілометрів.

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Міжнародні практики боротьби з сараною включають 3 основні підходи:

Профілактика – регулярні обстеження територій розмноження, моніторинг погодних умов та екологічного стану середовища, що сприяє розвитку сарани. Обстеження краще проводити після сходу сонця і до 9:00 або з 18:00 і до заходу сонця, коли саранові в стані відносного спокою перебувають на вершинах рослин. Порогові рівні саранових: ЕПШ личинок нестадних кобилок 5 – 10, італійського пруса – 2 – 5 екземплярів на квадратний метр.

– регулярні обстеження територій розмноження, моніторинг погодних умов та екологічного стану середовища, що сприяє розвитку сарани. Обстеження краще проводити після сходу сонця і до 9:00 або з 18:00 і до заходу сонця, коли саранові в стані відносного спокою перебувають на вершинах рослин. Порогові рівні саранових: ЕПШ личинок нестадних кобилок 5 – 10, італійського пруса – 2 – 5 екземплярів на квадратний метр. Хімічний контроль залишається основним методом боротьби з роями та зграями сарани. Використовуються переважно органофосфатні хімікати в малих концентрованих дозах. Цей метод забезпечує високу ефективність при мінімальному впливі на навколишнє середовище.

залишається основним методом боротьби з роями та зграями сарани. Використовуються переважно органофосфатні хімікати в малих концентрованих дозах. Цей метод забезпечує високу ефективність при мінімальному впливі на навколишнє середовище. Біологічний контроль включає використання природних ворогів сарани, включаючи грибкові патогени, паразитів та хижаків. Цей підхід особливо ефективний для довгострокового контролю популяції. З птахів саранових винищують: лелеки, шпаки, граки, дикі качки, чайки. Кубушки саранових знищують личинки наривників (Coleoptera, Meloidae), яйця – личинки жужелиць із родів Calosoma та Amara. Яйця перелітної, італійської, марокканської сарани, темнокрилого, хрестового та інших коників знищують личинки мух бренівок (Bombyliidae).

Зверніть увагу! Міжнародний досвід показує, що найефективніший підхід до боротьби з сараною поєднує раннє попередження, швидке реагування, міжнародне співробітництво та використання сучасних технологій при дотриманні екологічних стандартів.