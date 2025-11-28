В Україні запрацює система швидких повідомлень про небезпечні продукти та корми

Система, що дозволить знаходити небезпечні харчові продукти, корми та все, що пов'язано з харчами скоро запрацює в Україні. Вона дозволить швидко вилучити з продажу небезпечні продукти та попередити споживачів.

Скоро запрацює система контролю за продуктами

Україна впроваджує сучасну систему по прикладу європейської, яка дозволить швидко обмінюватися повідомленнями про виявлення небезпечних харчових продуктів, кормів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами (наприклад, паковання), повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Також система дозволить вживати негайних дій, якщо така продукція несе небезпеку для споживачів.

Як повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби, це передбачено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України (№478), який набув чинності 19 листопада 2025 року.

Це робиться для того, щоб:

вчасно вилучати з продажу небезпечні продукти;

попередити споживачів про можливі ризики;

швидко реагувати на загрози для здоров'я людей і тварин.

Таку інформацію зобов'язані надавати:

працівники територіальних органів Держпродспоживслужби, якщо вони виявили невідповідності харчових продуктів/кормів вимогам законодавства щодо їх безпечності під час перевірок;

оператори ринку (виробники, імпортери, постачальники, торговельні мережі), які встановили, що їхня продукція може бути небезпечною;

уповноважені лабораторії про результати лабораторних досліджень (випробувань), які свідчать про невідповідність;

заклади охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики у разі масових неінфекційних захворювань (отруєнь), виявлення невідповідності харчових продуктів вимогам законодавства щодо їх безпечності або появи обґрунтованої підозри щодо їх невідповідності, внаслідок чого виникла загроза життю і здоров'ю тощо.

Повідомлення передаються до Національного та територіальних контактних пунктів за встановленою формою, яка визначена додатками 2, 3 до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України №478. Контактні дані доступні за посиланням.

Наразі Держпродспоживслужба працює над питанням впровадження електроної мережі Системи швидкого повідомлення за підтримки міжнародно-технічної допомоги, що надалі забезпечить обробку та електронний обмін даними щодо загроз, пов'язаних із харчовими продуктами, кормами, матеріалами і предметами, призначеними для контакту з харчовими продуктами, що вимагають вжиття відповідних заходів, спрямованих на захист життя і здоров'я людей та/або тварин,

– зазначають у відомстві.

У разі виникнення небезпеки Держпродспоживслужбою буде залучений план дій за надзвичайних обставин, пов'язаних із харчовими продуктами та кормами, який визначає заходи, що підлягають невідкладному здійсненню у разі, коли такі корми та харчові продукти безпосередньо або через довкілля становлять загрозу для здоров'я людини та/або тварини (план затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. №80).

Це допоможе не допустити поширення небезпечних товарів по всій країні.

