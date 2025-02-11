Яка відстань до сусідського паркана повинна бути при висадці дерев

Вже зовсім скоро почнеться сезон висадки дерев та кущів у садках. Тому варто пам'ятати, що для збереження хороших відносин, відстань від дерева до сусідського паркану повинна відповідати законним нормам.

Яка відстань має бути від дерева до паркану

Нова редакція державних будівельних норм щодо містобудування встановлює мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжного із сусідньою ділянкою та найближчим деревом чи кущем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

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Норма щодо висадки дерев на ділянці стосується тільки нових ділянок і дачних забудов. Отже, старі дерева та кущі на ваших ділянках вирубувати не доведеться. Положення набуло чинності 1 жовтня 2019 року.

Важливо! Нові ДБН Б.2.2-12:2019 передбачають, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 метр, до стовбурів дерев – від 4 до 6 метрів залежно від крони, але не менше половини її діаметру.

Так, якщо крона дерева складає в середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.

Які норми діють у інших країнах світу

В Україні діють чіткі норми, які регулюють відстань посадки дерев від межі сусідньої ділянки. В інших країнах така відстань значно варіюється, іноді залежно навіть від регіону. Це пов'язано з різними кліматичними умовами, типами ґрунтів, місцевими законами та звичаями.

Однак в інших країнах Європи норми також досить суворі. Наприклад, у Німеччині та Франції є детальні правила щодо висоти дерев та відстані від межі.