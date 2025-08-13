Часто сусіди сваряться на рівному місці – через дерево, висаджене близько до паркану. Однак щоб не потрапити у неприємну ситуацію, варто знати законодавчі норми, які регламентують відстані.

На якій відстані від паркану садити дерево?

Нові державні будівельні норми щодо містобудування встановлюють мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжного із сусідньою ділянкою та найближчим деревом чи кущем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Норма стосується тільки нових ділянок і дачних забудов, а отже старі дерева та кущі на ваших ділянках вирубувати не доведеться. Положення набуло чинності 1 жовтня 2019 року.

Пам'ятайте! Згідно з новими ДБН Б.2.2-12:2019, відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 метр, до стовбурів дерев від 4 до 6 метрів залежно від крони, але не менше половини її діаметру.

Так, якщо крона дерева у середньому діаметром 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.

Які відстані передбачені в інших країнах?

В Україні діють чіткі норми, які регулюють відстань посадки дерев від межі сусідньої ділянки. В інших країнах така відстань значно варіюється, іноді залежно навіть від регіону. Це пов'язано з різними кліматичними умовами, типами ґрунтів, місцевими законами та звичаями.

Однак в інших країнах Європи норми також досить суворі. Наприклад, у Німеччині та Франції є детальні правила щодо висоти дерев та відстані від межі.