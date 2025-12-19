Як у 2025 році оформити спадщину на земельний пай

Процедура оформлення спадщини на земельний пай є важливою для спадкоємців померлого родича. Для того щоб бути готовим швидко переоформити пай, необхідно знати усі деталі цієї процедури.

Яким чином відбувається процедура спадкування паю

Оформлення спадщини на земельний пай, як і на інше майно, відбувається на підставі заповіту або закону, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Якщо спадкодавець не склав заповіту, то спадкоємці отримують право на спадкування на підставі закону – відповідно до визначених у Цивільному кодексі України черг.

При оформлення спадщини на пай, першочергово слід з'ясувати, чи видавався спадкодавцю сертифікат на право на земельну ділянку (пай). Якщо сертифікат є – процес оформлення спадщини полегшиться в кілька разів. Відповідно до законодавства сертифікат є основним правовстановлюючим документом, на основі якого можливо успадкувати право на пай.

Зверніть увагу! Такі сертифікати видавалися за розпорядженням відповідних районних державних адміністрацій за місцем розташування землі відповідної КСП і ними ж реєструвались. Якщо право на земельний пай підтверджується сертифікатом, нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. В подальшому спадкоємцю потрібно буде здійснити процедуру виділення земельної ділянки у натурі, присвоїти ділянці кадастровий номер та завершити процедуру реєстрації права власності на земельну ділянку.

Для здійснення цих дій необхідно звернутися до відповідної сільської, селищної, міської ради (у випадку, якщо земля знаходиться у межах населених пунктів) із заявою про виділення земельної частки в натурі на місцевості.

Що таке спадкування Це багатоетапна процедура, яка відбувається в порядку, чітко регламентованому законом та на особливу увагу заслуговує порядок оформлення спадкових прав на земельні паї.

Документи, що посвідчують право на пай

Крім того, відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), також можуть бути:

свідоцтво про право на спадщину;

посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай);

рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Важливо! Якщо у розпорядженні спадкоємця відсутній сертифікат на право на земельну частку (пай), зацікавленому в оформленні спадкових прав спадкоємцеві потрібно звертатися до суду з позовом про визнання права власності на земельну частку (пай) у порядку спадкування. Позивачеві необхідно довести, що спадкодавець за життя мав відповідні права на пай. Суду слід надати якомога більше доказів, що будуть підтверджувати право спадкоємця на пай.

Такими документами можуть бути:

трудова книжка члена КСП чи нотаріально засвідчена виписка з неї;

рішення відповідної ради народних депутатів про видачу державного акта на право колективної власності, виданого конкретному КСП;

державний акт на право колективної власності, виданий конкретному КСП;

списки, що додавалися до державного акта на право колективної власності;

розпорядження райдержадміністрації про видачу сертифіката про право на земельну ділянку (пай);

будь-які інші документи, що підтверджують членство спадкодавця у КСП після розпаювання в ньому землі.

Пам'ятайте! Після отримання позитивного рішення суду спадкоємець зможе завершити процедуру оформлення спадщини, отримати свідоцтво про право на спадщину і надалі – завершити процедуру виділення земельної ділянки та реєстрації права власності на земельну ділянку.

