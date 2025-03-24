Хто має право на обов'язкову частку у земельній спадщині

Власник майна (у тому числі й землі) завжди є спадкодавцем для своїх родичів. Після його смерті спадкоємці мають право отримати частку від землі, що залишилась у спадок.

Хто має право на частку землі

Згідно з українським законодавством, обов'язковою часткою в спадщині є частина майна, яка гарантовано належить певним категоріям спадкоємців, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу України, незалежно від змісту заповіту, право на обов'язкову частку в спадщині мають:

малолітні, неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця;

непрацездатні вдова чи вдівець;

непрацездатні батьки спадкодавця.

Важливо! Розмір обов'язкової частки становить не менше половини частки, яку спадкоємець отримав би за законом. Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення.

Що ще варто знати при розрахунку частки

Крім того, при розрахунку обов'язкової частки у спадщині розмір усієї спадщини береться за одиницю, а частка спадкоємця за законом визначається шляхом поділу усієї спадщини на кількість спадкоємців за законом, які закликаються до спадкування, тобто тих, на користь яких відкрилася спадщина.

Зверніть увагу! Визначення розміру обов'язкової частки у спадщині здійснюється шляхом визначення половини від поділу усієї спадщини (яка береться за одиницю) на попередньо визначену кількість спадкоємців.