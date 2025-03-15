Чи треба страхувати земельну ділянку при передачі її в оренду

У більшості випадків власники земельних паїв в Україні здають їх в оренду. Однак не кожен знає, чи є обов'язковим страхування при здачі в оренду.

Що таке істотні умови договору оренди

Відповідно до статті 15 Закону України "Про оренду землі" істотними умовами договору оренди землі є об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки) та дата укладення та строк дії договору оренди, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Крім того, важливою умовою є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Чи можна зазначати інші умови

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови. Тобто страхування земельної ділянки не є істотною умовою, тому договір оренди буде чинним і за відсутності умов про страхування.

Орендарі, як правило, бажають убезпечити себе від ризиків, які можуть виникнути під час використання земельної ділянки. Це можуть бути природні катастрофи (пожежі, повені, град), а також технічні чи людські помилки. Страхування може захистити орендаря від витрат, що виникли внаслідок таких непередбачених ситуацій. Проте це не є обов'язковим на рівні законодавства.

Чи є відшкодування за відмову страхування

Відповідно до статті 12 Закону України "Про оренду землі" об'єкт, який передається в оренду, може бути застрахованим на період дії договору оренди землі за згодою сторін у порядку, встановленому законодавством України.

Зверніть увагу! У разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з договором оренди землі застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і зажадати від іншої сторони відшкодування витрат на страхування.

Таким чином, страхування земельної ділянки є правом сторін, а не їх обов'язком. Сторони договору оренди землі можуть передбачити обов'язкове страхування земельної ділянки за власним бажанням.