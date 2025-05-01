Вартість свинини у супермаркетах помітно зросла за місяць

Ціни на м'ясо у магазинах та на базарах зростає щомісяця. Однак за останній місяць доволі сильно зросла вартість свинини.

Чому здорожчала свинина

Якщо ще на початку березня свинячу лопатку чи стегно в супермаркетах можна було придбати по акції за 150 – 160 гривень за кілограм, то з настанням сезону пікніків акцій суттєво поменшало, і найдешевшу свинину без кістки дешевше 200 гривень за кілограм знайти вже важко, повідомляє 24 Канал із посиланням на "ПроАгро Груп".

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Так, станом на кінець поточного місяця, найдешевшою пропозицією свинини в торгівельних мережах були ребра й грудинка – від 199 гривень за кілограм, тоді як в березні ціни на них коливалися в межах 180 – 190 гривень за кілограм. Приблизно на 15 гривень за місяць подорожчав і кілограм підчеревини – наразі середня ціна на неї складає 215 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Найбільше ж подорожчав свинячий ошийок. Якщо в березні ціни на нього коливалися в межах 260 – 280 гривень за кілограм, то тепер вони становлять вже 320 – 345 гривень за кілограм.

Середню за ціною між ребрами й ошийком зайняли позицію ціни на свинячу лопатку – наразі її можна купити по 220 – 240 гривень за кілограм, тоді як в березні вона коштувала 190 – 200 гривень за кілограм.

Важливо! Водночас важко виокремити якусь одну причину поточного подорожчання свинини. Кумулятивний ефект на ріст цін справили загальна інфляція, сезонний фактор, скорочення пропозиції, подальше поширення АЧС.