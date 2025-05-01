Почему подорожала свинина

Если еще в начале марта свиную лопатку или бедро в супермаркетах можно было приобрести по акции за 150 – 160 гривен за килограмм, то с наступлением сезона пикников акций существенно уменьшилось, и самую дешевую свинину без кости дешевле 200 гривен за килограмм найти уже трудно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "ПроАгро Групп".

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Так, по состоянию на конец текущего месяца, самым дешевым предложением свинины в торговых сетях были ребра и грудинка – от 199 гривен за килограмм, тогда как в марте цены на них колебались в пределах 180 – 190 гривен за килограмм. Примерно на 15 гривен за месяц подорожал и килограмм подчеревины – сейчас средняя цена на нее составляет 215 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Больше всего же подорожал свиной ошеек. Если в марте цены на него колебались в пределах 260 – 280 гривен за килограмм, то теперь они составляют уже 320 – 345 гривен за килограмм.

Среднюю по цене между ребрами и ошейком заняли позицию цены на свиную лопатку – сейчас ее можно купить по 220 – 240 гривен за килограмм, тогда как в марте она стоила 190 – 200 гривен за килограмм.

Важно! В то же время трудно выделить какую-то одну причину текущего подорожания свинины. Кумулятивный эффект на рост цен произвели общая инфляция, сезонный фактор, сокращение предложения, дальнейшее распространение АЧС.