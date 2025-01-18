Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка рассказал, ждать ли падения цен на говядину и свинину, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. По его мнению, до конца зимы на стоимость свинины будет влиять спрос и то, будут ли отключения света.

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Говядина – один из самых дорогих видов мяса, и его стоимость длительное время существенно не менялась на протяжении последних нескольких лет. Цены на говяжью немного растут, поскольку увеличивается себестоимость ее производства,

– отмечает эксперт.

По его словам, средняя стоимость говяжьего гуляша в супермаркетах по состоянию на 14 января колеблется от 300 – 310 гривен за килограмм.

Стоимость этого продукта достаточно стабильная, поскольку не все украинцы могут себе позволить его купить, то есть нет спроса, который бы мог "толкать" цену вверх. Цена на говядину до весны точно не будет существенно снижаться, поскольку наблюдается уменьшение поголовья коров в хозяйствах населения, что в целом отражается и на убойной массе животных в Украине в целом. Стоимость говядины в ближайшее время останется стабильной,

– объясняет Максим Гопка.

При этом он рассказал, что перед Новым годом был небольшой рост спроса на свинину, и ее стоимость выросла. Цены в супермаркетах колебались от 260 до 270 гривен за килограмм. В первую неделю после новогодних праздников стоимость свинины пошла вниз и составляла в среднем 250 гривен за килограмм. Но аналитик напомнил, что сейчас цена на этот вид мяса выросла до 266 гривен за килограмм.

Важно! По его мнению, пока нет причин говорить, что стоимость свинины сильно снизится, поскольку есть определенные важные факторы, которые на нее влияют, в том числе уменьшается поголовье свиней из-за активных боевых действий на части территории Украины.

До конца зимы, по словам Гопки, на стоимость свинины будет влиять спрос и то, будут ли отключения света. В случае отключений, производителям придется покрывать дополнительные расходы, и стоимость мяса может вырасти. Возможно сезонное снижение стоимости этого вида мяса за счет снижения спроса в конце зимы – начале весны.