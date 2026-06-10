Ринок агропродукції розвернувся: чому падають ціни на зерно і добрива

Світові аграрні ринки стрімко реагують на зниження геополітичної напруги на Близькому Сході. Після періоду різкого зростання через ризики постачання добрив ціни почали швидко коригуватися вниз.

Різке здешевлення добрив змінює баланс на агроринку

Світовий ринок добрив демонструє стрімкий відкат після того, як знизилися побоювання щодо довготривалих перебоїв постачання через конфлікт у регіоні, повідомляє Bloomberg. Вартість сечовини – одного з ключових азотних добрив у світі – впала більш ніж на 30% із середини квітня, повністю перекривши попередній стрибок цін.

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Це, у свою чергу, вплинуло і на аграрні товари: знизилися котирування кукурудзи, пшениці та інших культур. Індекс аграрних цін Bloomberg, що відстежує найбільш торговані культури, опустився до мінімуму з початку березня.

Аналітики пояснюють, що ринок фактично «скидає» премію за ризик, яка сформувалася на тлі загрози блокування постачання через стратегічні морські маршрути. Водночас експерти застерігають: повністю стабільною ситуацію назвати поки не можна.

Чому ціни на добрива так різко впали

Основними факторами здешевлення стали відновлення експортних потоків, зокрема з Китаю, а також накопичені запаси на ринку. Додатково тиск на ціни чинить слабкий попит з боку фермерів через низькі ціни на зернові культури.

У багатьох країнах Північної півкулі посівна кампанія вже завершилася, що також зменшило потребу в закупівлях. Водночас Бразилія скоротила імпорт добрив, що ще більше посилило надлишок пропозиції на ринку.

Попри поточне зниження, експерти зазначають, що ринок залишається чутливим до будь-яких нових геополітичних загострень та коливань цін на енергоносії.

Що буде з цінами далі

Аналітики прогнозують, що короткострокове зниження може змінитися новою хвилею зростання вже в другій половині року. Особливу увагу ринок приділяє Бразилії, де очікується активізація закупівель добрив із липня.

Також трейдери стежать за сезонними закупівлями фермерів під наступний врожай. У разі стабілізації геополітичної ситуації ціни можуть закріпитися на нижчому рівні, однак ризики нових стрибків залишаються.

Експерти наголошують: нинішня корекція є радше тимчасовим полегшенням, ніж завершенням періоду цінової турбулентності на глобальному агроринку.

Український карбамід повертається на ринок Європи: куди пішли перші партії

Україна вперше за тривалий час поновила експорт карбаміду до європейських країн. Перші партії вже відправили через порт Чорноморськ, тоді як ринок добрив продовжує реагувати на слабкий попит і падіння світових цін.

За інформацією галузевих джерел, це не перші поставки останнім часом. Раніше невеликі партії українського карбаміду вже надходили до Румунії та Угорщини, що свідчить про поступове пожвавлення експорту.

Водночас внутрішнє виробництво залишається активним. На черкаському підприємстві «Азот» продовжують роботу два цехи з виробництва сечовини: один забезпечує випуск карбамідно-аміачної суміші (КАС), інший виробляє товарний карбамід.