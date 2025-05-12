В Україні дорожчають тепличні огірки: які ціни у магазинах

Минулого тижня на ринку тепличних огірків України постійно зростали ціни. Особливо зростання цін торкнулося продукції місцевих тепличних господарств.

Чому росте ціна на вітчизняні тепличні огірки

За словами операторів ринку, причин для росту цін на тепличні огірки було відразу кілька, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Перш за все, пропозиція даної продукції була недостатньою через те, що вибірки в комбінатах були нестабільними і малооб'ємними через прохолодну і похмуру погоду.

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Водночас попит на огірки зберігався на достатньому рівні. Враховуючи всі перераховані вище фактори, представники тепличних комбінатів переглядали ціни на свою продукцію у бік підвищення. Так, на сьогодні основні угоди щодо продажу місцевого тепличного огірка укладаються в межах 50 – 75 гривень за кілограм (1,21 – 1,81 долара за кілограм), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами учасників ринку, скорочення надходжень імпортної продукції дозволило їм дещо підвищити відпускні ціни на місцевий огірок. Крім того, конкуренція між місцевими виробниками також на порядок слабша, ніж у травні минулого року, оскільки через холодну весну вибірки огірка в українських тепличних комбінатах, як і раніше, малооб'ємні та нестабільні.

Зверніть увагу! При цьому варто зазначити, що ціни на тепличний огірок в Україні на сьогоднішній день вже в середньому на 25% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Щодо подальшого розвитку ситуації в даному сегменті думки учасників зводяться до того, що все безпосередньо залежатиме від погодних умов як ключового фактора, що впливає на зміну обсягів пропозиції даної продукції на ринку.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на огірки у популярних мережах продуктових магазинів України:

Огірки гладкі, 1 кілограм

Auchan 69,90 гривні;

69,90 гривні; Metro 79,90 гривні;

79,90 гривні; Megamarket 90,00 гривні;

Огірки колючі, 1 кілограм

Megamarket 73,90 гривні;

Огірки короткоплідні, 1 кілограм

Auchan 79,80 гривні;

Огірки Естафета, 1 кілограм