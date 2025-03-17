В Україні росте вартість тепличних огірків: які ціни у магазинах

На ринках України почали дорожчати тепличні огірки. На зростання вартості, що посилилось минулого тижня вплинула ціла низка факторів.

Чому відновилось здорожчання огірків

Минулого тижня в Україні в сегменті тепличних огірків встановилася тенденція до зростання цін, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами аналітиків, подорожчання овочів в Україні зумовлене підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить обмеженої пропозиції.

Читайте також Овочі продовжують стрімко дешевшати: яка ситуація на ринку України

Позаминулого тижня вибірка огірків у місцевих тепличних комбінатах помітно скоротилася, тоді як торгівельна активність у цьому сегменті дещо посилилася.

На сьогодні українські тепличні комбінати готові відвантажувати овочі в діапазоні 85 – 125 грн/кг (2,05 – 3,01 долара за кілограм), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. За словами представників комбінатів, подорожчання стимулюють одразу кілька факторів.

Зверніть увагу! Насамперед, зростанню цін сприяє помітне скорочення пропозиції огірка на ринку, оскільки вибірки у місцевих теплицях суттєво знизилися. При цьому постачання цієї продукції з Туреччини скоротилося до мінімуму, що також дає можливість місцевим виробникам підвищувати ціни з огляду на досить активний попит у даному сегменті.

Яка вартість огірків у магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на огірок у популярних магазинах України:

Огірки гладкі 1 кілограм

Metro 109,90 гривні;

109,90 гривні; Megamarket 159,00 гривні;

Огірки короткоплідні 1 кілограм

Auchan 109,80 гривні;

Огірки Естафета 1 кілограм

Auchan 139,90 гривні;

139,90 гривні; Metro 155,90 гривні;

155,90 гривні; Megamarket 222,60 гривні.

Аналітики зазначають, що вартість тепличного огірка на українському ринку сьогодні залишається на 10% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку впевнені, що незабаром ця продукція може почати дешевшати під тиском збільшення пропозиції тепличного огірка з місцевих комбінатів.