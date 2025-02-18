Як змінились ціни на овочі

Минулого тижня в Україні зміни цін відбулися лише за деякими позиціями овочів і зелені, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Запаси імпортного томату на складах змусили продавців знизити ціни.

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Аналітики зазначили, що помідори подешевшали з 85 – 90 до 75 – 80 гривень за кілограм. Також дешевше, ніж тижнем раніше, продавався солодкий перець – нижня цінова межа впала зі 140 до 135 гривень за кілограм.

Водночас ціни на огірки продовжили зростати другий тиждень поспіль. Якщо раніше популярний салатний овоч віддавали по 85 – 140 гривень за кілограм, то тепер 95 – 140.

Кріп і петрушка подешевшали – верхня цінова межа впала з 300 гривень за кілограм до 250, а ціна на зелену цибулю зросла – нижня цінова межа підскочила з 80 до 100 гривень за кілограм.

Як змінились ціни на фрукти

Що стосується фруктів, то ціни змінилися різноспрямовано. Погіршення якості яблук у сховищах активізувало продажі, але на тлі низького попиту це призвело до зниження цін. Так, верхня цінова межа знизилася з 35 до 30 гривень за кілограм. Водночас обмежена пропозиція винограду дала змогу продавцям підвищити ціни з 165 – 180 до 180 – 250 гривень за кілограм.

Крім того, подорожчав мандарин з 55 – 125 до 60 – 145 гривень за кілограм. Також зросла вартість ківі. Ціни піднялися зі 100 – 105 до 105 – 270 гривень за кілограм.