З 5 червня ЄС поверне умови торгівлі з Україною до довоєнних

ЄС не запровадить нових торгівельних преференцій для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року. Правила торгівлі повернуться до довоєнних норм.

ЄС поверне умови торгівлі з Україною до довоєнних

Один з європейських посадовців, обізнаний з перебігом перемовин щодо торгівлі між Україною та ЄС розповів "Європейській правді", що після 5 червня 2025 року, коли завершуються чинні автономні торгівельні заходи, умови торгівлі повернуться до довоєнних, повідомляє 24 Канал. Водночас потім ЄС разом з українською стороною запропонує деякі сприятливі для України зміни.

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Починаючи з 6 червня, автономні торгівельні заходи – торгівельні преференції для України, запроваджені ЄС після початку повномасштабної агресії РФ, закінчаться. Умови повернуться до довоєнних. Закінчаться як торгівельні преференції, так і обмежувальні заходи, що нині встановлені проти ряду товарних найменувань, таких як м'ясо курки, яйця, мед і так далі,

– розповів єврочиновник.

За його словами, обговорюється ідея залишити торгівельні преференції для деяких найменувань українського експорту в ЄС, таких, як сталь.

Важливо! Посадовець запевняє, що далі Євросоюз продовжить дискусії щодо внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щоб розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі, та підтримати економіку України, яка потерпає від війни.