Чи можуть селяни та фермери продавати овочі та молоко без ФОПа

Багатьох селян, які торгують власною продукцією на базарах цікавить, чи треба за законом заводити ФОП, щоб продавати продукцію з власного городу чи домашніх тварин. Також їх цікавить, з яких об'ємів продажів починається підприємницька діяльність.

Чи треба реєструвати ФОП для продажу власної продукції

Останнім часом деякі експерти почали публікувати інформацію щодо обов'язковості реєстрації ФОП усім, хто продає власно вирощену городину та продукти тваринництва, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Однак, за словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, така вимога ніколи не існувала. Ба більше, Податковий кодекс передбачає пільги для продажу власної городини та продуктів тваринництва.

Крім того, він звернув увагу на те, що будь-яка фізична особа має право реалізовувати надлишки продукції, вирощеної на своїй присадибній ділянці або на землях для ведення особистого селянського господарства, без реєстрації підприємницької діяльності, за умови дотримання встановлених норм.

Що треба для продажу власної продукції без реєстрації ФОП

Податковий кодекс України передбачає, що фізичні особи мають право продавати власну сільськогосподарську продукцію без реєстрації ФОП, якщо дотримуються певних умов.​

За статтею 165 Податкового кодексу селяни мають право продавати власно вирощену продукцію на суму до 12 мінімальних заробітних плат на рік без реєстрації ФОП, без декларування та без сплати податків,

– розповів експерт з податків, судів та інвестицій Богдан Янків.​

У 2025 році ця сума складає 96 000 гривень з розрахунку мінімальної заробітної плати, помноженої на 12 місяців.

За словами Янківа, для підтвердження статусу особистого селянського господарства необхідно отримати довідку форми 3-ДФ. Зазначена довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем проживання платника податків протягом п'яти робочих днів з моменту подання письмової заяви.

Зверніть увагу! Експерт додав, що цей документ засвідчує, що продукція вирощена на власній земельній ділянці, наданій для ведення особистого селянського господарства.​

Коли треба реєструвати ФОП для продажу продукції

За словами Богдана Янківа всі, хто не мають довідки 3-ДФ чи перевищують оборот в 12 мінімальних зарплат за рік, мають зареєструвати ФОП.​ Також він уточнює, що такі особи зобов'язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, а також самостійно сплачувати податок із суми перевищення ліміту.

Окрім продукції рослинництва, слід враховувати й доходи від продажу тваринницької продукції. У цьому випадку неоподатковуваний ліміт складає 400 тисяч гривень на рік (50 мінімальних зарплат).

Однак при цьому потрібно надати підтвердження самостійного вирощування, відгодовування або розведення продукції тваринництва. Якщо таке підтвердження відсутнє, то всі доходи оподатковуються на загальних підставах.

Зверніть увагу! Ці зміни є відносно новими. Раніше обмеження щодо доходу від продажу власної сільськогосподарської продукції не встановлювалися. Експерт прогнозує, що найближчими роками ці правила залишаться без змін.