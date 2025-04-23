Чому морква продовжує дорожчати

Цього тижня ціни на якісну моркву в Україні знову почали підвищуватися, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Учасники ринку стверджують, що ці тенденції зумовлені досить високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції.

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Гуртові компанії та роздрібні мережі активно закуповують моркву, тоді як запаси овочів у сховищах господарств стрімко скорочуються.

Зростання попиту на цю продукцію дозволило місцевим фермерам підвищити відпускні ціни на наявні партії моркви. Так, на цю мить коренеплоди пропонуються до продажу в діапазоні 30 – 40 гривень за кілограм (73 – 97 центів за кілограм), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Позитивну цінову динаміку експерти проєкту пояснюють сезонним виснаженням запасів якісної продукції господарствах. За інформацією учасників ринку, гуртові компанії все частіше мають труднощі з придбанням необхідних обсягів моркви високої якості.

Важливо! Аналітики зазначають, що на сьогодні морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.