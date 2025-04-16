Довоєнних умов торгівлі з ЄС вже не буде: в Мінагрополітики розповіли про перспективи

Україна вже не буде торгувати з Євросоюзом за умовами довоєнних часів. Наразі в ЄС обговорюють компромісні правила доступу української агропродукції до ринку ЄС.

Умови торгівлі з ЄС змінюються

Міністр агрополітики Віталій Коваль розповів, що повернення України до довоєнних умов торгівлі з ЄС не відбудеться, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ. Буде напрацьовано компромісний варіант, який врахує інтереси як українських, так і європейських фермерів.

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За словами міністра, під час зустрічі з єврокомісаром з питань сільського господарства Крістофом Хансеном сторони обговорили реальну динаміку торгівлі і певні ключові проблемні точки, які раніше озвучував Євросоюз.

Раніше ми більше бачили емоції зі сторони Євросоюзу, і ці емоції підігрівали деякі мас-медіа. Зустріч була дуже конструктивною і базувалася саме на обговоренні. Що важливо розуміти – проміжний позитивний результат такої першої делегації, це те, що повернення до умов торгівлі довоєнних часів точно не буде,

– зазначив Коваль.

Водночас найближчим часом потрібно розробити компромісний варіант і чіткий алгоритм співпраці, говорить міністр. Він має стосуватися передбачуваної торгівлі, контрольованих обсягів і подальшого доступу української агропродукції до ринку ЄС.

Нам важливо зберегти сталість сільських територій, а українські фермери в Сумській, Чернігівській, Харківській областях мають мати доступ до європейського ринку, тому що він преміальний,

– говорить Віталій Коваль.

Важливо! Також він нагадав, що 52% всього, що ми експортуємо від України з агропродукції, йде на ринки Європи.