Польща та Угорщина не скасують заборону на агропродукцію з України попри угоду з ЄС

Попри набуття чинності нової торгової угоди України з ЄС Угорщина не буде скасовувати заборону на імпорт української агропродукції. Польща теж не думає скасовувати заборону на ввезення зерна з України.

Угорщина не планує скасовувати ембарго на українську продукцію

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що уряд Угорщини не планує скасовувати заборону на імпорт української агропромислової продукції після набуття чинності оновленої торговельної угоди між Європейським Союзом та Україною, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство сільського господарства Угорщини.

За словами чиновника, "бюрократи ЄС зовсім не зацікавлені в тому, що буде з ЄС, зокрема, з угорськими фермерами, бо вони підпорядковують усе українським інтересам". Він додав, що "угода про вільну торгівлю, укладена з країною, яка перебуває у стані війни, також викликає серйозні питання".

Зокрема, угорський міністр обурився через збільшення квот на безмитний експорт низки українських товарів до ЄС в оновленій угоді.

Ці питання впливають на наше повсякденне життя, але це не ті питання, які вони ставлять, їх більше цікавить, як зробити Україну більш здатною експортувати до Європейського Союзу,

– зазначив Надь.

Угорський міністр наголосив, що уряд захищає угорських фермерів і в односторонньому порядку тримає кордон закритим для української сільськогосподарської продукції.

Поляки теж не будуть ввозити українську агропродукцію

Водночас Міністерство сільського господарства і розвитку села Польщі оголосило, що не скасує безстрокову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з огляду на набуття чинності оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною.

Нові квоти та обсяги, встановлені у зв'язку з набранням чинності торговельною угодою між Україною та ЄС, поширюються на імпорт товарів на територію всього ЄС, тоді як у Польщі, як і раніше, діє безстрокова заборона на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. У зв'язку з неправдивою інформацією Міністерство аграрної політики підтверджує, що нова угода не змінює вищезгадані правила,

– говорять у польському міністерстві.

Зверніть увагу! Там вважають, що нова угода не містить усі запропоновані Польщею положення, які мають мінімізувати потенційний негативний вплив українського імпорту на польське сільське господарство.

