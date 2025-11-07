Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" ще на 2 роки

Українські перевізники наступні 2 роки зможуть здійснювати вантажні перевезення до Норвегії. Це спростить торгівлю і зміцнить ланцюжки постачання.

Транспортний безвіз із Норвегією продовжили

Віцепрем'єр-Міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, що Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2027 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Олексія Кулебу. За словами урядовця, це рішення дозволяє українським перевізникам і надалі виконувати вантажні перевезення без наявності спеціальних дозволів.

Безвіз діє для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. Його продовження – це підвищення можливостей для бізнесу, швидкість логістики і тісніші економічні зв'язки між нашими країнами.

"Транспортний безвіз" – ключовий елемент інтеграції України в єдиний європейський транспортний простір. Він спрощує торгівлю, зміцнює ланцюги постачання, зміцнює економіку і українському бізнесу залишаються конкурентоспроможними на європейському ринку. Ще минулого року Україна експортувала до Норвегії товарів на 553 мільйони доларів, і ми бачимо, що цей показник зростає щорічно,

– зазначає Олексій Кулеба.

Він також додав, що послідовна політика Мінрозвитку спрямована на лібералізацію міжнародних вантажних перевезень та розширення географії таких угод. Наразі режим лібералізованих перевезень діє з 35 державами, виключно з ЄС — і це ще один крок до повноцінної інтеграції України у спільний європейський транспортний ринок.

