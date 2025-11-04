Цибуля продовжує дешевшати: які ціни у супермаркетах України

Вартість цибулі вже кілька тижнів продовжує падати. На зниження цін впливає ціла низка чинників, основним з яких є погана якість продукції.

Ціни на цибулю продовжують падати

Вже кілька місяців вартість цибулі невпинно падає, повідомляє 24 Канал. Однак останні кілька тижнів падіння прискорилося і на початку листопада вартість опустилася до непристойно низьких значень.

Експерти ринку стверджують, що цибуля наразі розділилась на якісну та вкрай неякісну (таку, яку не можна зберігати, а треба негайно реалізовувати). Через це ціни на цей овоч доволі сильно просідають.

Таке зазвичай трапляється, коли в галузь заходять аграрії, які завжди займалися іншими напрямками і неправильно розраховують площі посівів.

Скільки коштує кілограм цибулі?

Згідно з даними "Мінфіну", в українських супермаркетах наразі встановилися такі ціни на цибулю:

Auchan 7,99 гривні за кілограм;

7,99 гривні за кілограм; Novus 7,49 гривні за кілограм;

7,49 гривні за кілограм; Megamarket 8,90 гривні за кілограм;

8,90 гривні за кілограм; АТБ 7,95 гривні за кілограм;

7,95 гривні за кілограм; Сільпо 7,50 гривні за кілограм;

7,50 гривні за кілограм; Varus 7 гривень за кілограм.

