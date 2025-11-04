Цибуля продовжує дешевшати: які ціни у супермаркетах України
- Ціни на цибулю в українських супермаркетах впали через погану якість продукції і неправильне розрахування площ посівів аграріями.
- Вартість за кілограм цибулі становить: Auchan – 7,99 гривні, Novus – 7,49 гривні, Megamarket – 8,90 гривні, АТБ – 7,95 гривні, Сільпо – 7,50 гривні, Varus – 7 гривень.
Вартість цибулі вже кілька тижнів продовжує падати. На зниження цін впливає ціла низка чинників, основним з яких є погана якість продукції.
Ціни на цибулю продовжують падати
Вже кілька місяців вартість цибулі невпинно падає, повідомляє 24 Канал. Однак останні кілька тижнів падіння прискорилося і на початку листопада вартість опустилася до непристойно низьких значень.
Читайте також Дешевше не буде: наскільки зросте ціна яблук до кінця 2025 року
Експерти ринку стверджують, що цибуля наразі розділилась на якісну та вкрай неякісну (таку, яку не можна зберігати, а треба негайно реалізовувати). Через це ціни на цей овоч доволі сильно просідають.
Таке зазвичай трапляється, коли в галузь заходять аграрії, які завжди займалися іншими напрямками і неправильно розраховують площі посівів.
Скільки коштує кілограм цибулі?
Згідно з даними "Мінфіну", в українських супермаркетах наразі встановилися такі ціни на цибулю:
- Auchan 7,99 гривні за кілограм;
- Novus 7,49 гривні за кілограм;
- Megamarket 8,90 гривні за кілограм;
- АТБ 7,95 гривні за кілограм;
- Сільпо 7,50 гривні за кілограм;
- Varus 7 гривень за кілограм.
Цибуля мерзне на полях: фермери змушені заорювати неякісну продукцію
Фермери заорюють поля з підмороженою цибулею, що призводить до розшарування якості продукції на ринку.
Експерт Павло Булгаков зазначає, що ситуація вплине на скорочення та переключення на інші культури, особливо серед маленьких виробників.