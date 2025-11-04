Лук продолжает дешеветь: какие цены в супермаркетах Украины

Стоимость лука уже несколько недель продолжает падать. На снижение цен влияет целый ряд факторов, основным из которых является плохое качество продукции.

Цены на лук продолжают падать

Уже несколько месяцев стоимость лука неуклонно падает, сообщает 24 Канал. Однако последние несколько недель падение ускорилось и в начале ноября стоимость опустилась до неприлично низких значений.

Эксперты рынка утверждают, что лук сейчас разделился на качественный и крайне некачественный (такой, который нельзя хранить, а надо немедленно реализовывать). Поэтому цены на этот овощ довольно сильно проседают.

Такое обычно случается, когда в отрасль заходят аграрии, которые всегда занимались другими направлениями и неправильно рассчитывают площади посевов.

Сколько стоит килограмм лука?

Согласно данным "Минфина", в украинских супермаркетах сейчас установились такие цены на лук:

Auchan 7,99 гривны за килограмм;

Novus 7,49 гривны за килограмм;

Megamarket 8,90 гривны за килограмм;

АТБ 7,95 гривны за килограмм;

Сильпо 7,50 гривны за килограмм;

Varus 7 гривен за килограмм.

Лук мерзнет на полях: фермеры вынуждены запахивать некачественную продукцию