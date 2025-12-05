Ціни на цибулю продовжують падати на українському ранку

На початку зими продовжилася осіння тенденція здешевшання овочів та фруктів, які непридатні для довгого зберігання, і чи не найбільше здешевшала цибуля. Вартість цього овочу падає із самого початку сезону збирання

Цибуля продовжила дешевшати

Ціни на цибулю в Україні цього тижня продовжують поступово знижуватися, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Виробники повідомляють про помітне ослаблення попиту на цю продукцію, тоді як пропозиція на ринку залишається надмірною.

Читайте також Помідори стрімко дорожчають: як змінились ціни на ринку фруктів і овочів

На сьогодні фермери пропонують до продажу цибулю в діапазоні 3 – 8 гривень за кілограм, що в середньому на 22% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Причиною зниження цін на цибулю експерти називають збільшення пропозиції на ринку продукції середньої та низької якості. Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, від фермерів нині неодноразово надходять повідомлення про зниження відпускних цін. Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін.

Фахівці зазначають, що на сьогодні цибуля в Україні вже реалізується в середньому на 68% дешевше, ніж на початку грудня 2024 року.

Цього року в Україні виростили на 50% більше картоплі, ніж минулого року