Наприкінці сезону в Україні подорожчала черешня: що вплинуло на ціну

Сезон вітчизняної черешні цього року відверто не вдався через весняні заморозки, хоча згодом ціни доволі помітно знизились. Однак наразі вартість знову підскочила угору і росте.

Чому вартість черешні знову зросла?

Більшість садівників України цього тижня заявили про завершення сезону реалізації черешні, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Підтверджують цю інформацію і гуртові компанії, які цього тижня повідомляли про брак пропозиції цих кісточкових у місцевих господарствах.

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Придбати необхідний гуртовий обсяг черешні не вдавалося навіть шляхом підвищення закупівельних цін на нові партії. На сьогодні гуртові партії черешні з місцевих господарств надходять у продаж по 150 – 220 гривень за кілограм (3,59 – 5,26 долара за кілограм), залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій.

Зверніть увагу! Нові ціни були вже мінімум на 10% вищими, ніж минулого тижня, констатують аналітики проєкту. Ціни на черешню цього сезону на внутрішньому ринку України часто перевищували показники минулого року, що зумовлено зниженням урожайності фруктів у поточному році, через аномальні погодні умови наприкінці весни та на початку літа.

Висока вартість часто спричиняла зниження попиту на цю ягоду. Учасники ринку пояснювали це тим, що кінцеві споживачі не були готові купувати місцеву ягоду за настільки високими цінами.

Важливо! Експерти зазначають, що торік сезон черешні в Україні завершився приблизно на тиждень пізніше, але останні партії цієї продукції виробники відвантажували в середньому на 45% дешевше, ніж цього сезону. Таку цінову різницю, ключові гравці ринку пояснюють як зниженням врожайності черешні, так і різким зростанням витрат на вирощування цієї культури.